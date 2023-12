Mulher grita ao ver assaltante em casa e dois acabam esfaqueados no Litoral catarinense

Um casal foi esfaqueado em casa durante a madrugada em Balneário Camboriú, no Litoral catarinense, por volta de 1h30. O homem e a mulher acordaram e perceberam que havia alguém em casa. Com os gritos, o assaltante partiu para cima do casal. A Polícia Militar trata o caso como tentativa de latrocínio.

Segundo a PM, o homem apresentava ferimentos na cabeça e a mulher estava com lesões no braço. A briga iniciou logo após a mulher gritar ao notar a presença do assaltante na residência. Durante as agressões, o assaltante pegou uma faca e causou ferimentos nos dois.

No fim, o assaltante fugiu. Ambas as vítimas foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas. A casa foi isolada e a Polícia Civil foi chamada. Até o fechamento da matéria, o autor do crime não havia sido localizado.

O latrocínio é o crime que ocorre quando a violência empregada para realizar o roubo termina em morte. Apesar dos ferimentos, o casal conseguiu se salvar, então o crime foi tratado como uma tentativa de cometer latrocínio.

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: