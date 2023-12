Mulher precisa ser levada de helicóptero até o hospital após acidente com moto aquática em praia na Grande Florianópolis

Duas mulheres de 24 e 26 anos ficaram feridas após acidente com uma moto aquática na Praia da Armação da Piedade em Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis. Uma das vítimas precisou ter o pé amputado. O acidente aconteceu no último domingo, 17.

Além do grave ferimento no tornozelo, ela também sofreu fratura no punho direito e foi levada ao hospital no helicóptero Arcanjo 01, do Corpo de Bombeiros. A outra vítima teve traumatismo cranioencefálico.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Segundo informações do Batalhão de Operações Aéreas (BOA), as duas mulheres estavam em uma boia que era puxada pela moto aquática. Durante uma curva, elas foram arremessadas em outra moto aquática que estava parada.

