Brusque e Carlos Renaux chegam a acordo e quadricolor jogará Série B no Augusto Bauer

O Brusque disputará a Série B do Campeonato Brasileiro de 2024 no Augusto Bauer. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira, 18, após um acordo entre o Brusque e o Carlos Renaux, proprietário do estádio. A reunião foi realizada na Prefeitura de Brusque.

Após negociações entre as diretorias, as partes encontraram um ponto de consenso. Para o ano de 2024, a prefeitura comprometeu-se a oferecer apoio financeiro ao clube, dentro do que permite a legislação.

O prefeito André Vechi destacou a importância da disputa da Série B na cidade. “Essa é uma conquista de toda cidade, é importante que o Brusque jogue aqui, tem o apoio de suas torcida, jogar em sua própria casa, e para o Carlos Renaux também é importante que o clube receba jogos, e é bom para toda a comunidade. No fim das contas, todos ganham”, ressaltou.

No momento, o estádio Augusto Bauer está passando por uma série de reformas, que devem ficar prontas antes do início do Brasileiro, o que impossibilita a disputa do Campeonato Catarinense no local.

Durante a tarde, mais uma reunião será feita para definir os últimos ajustes da parceria. O presidente do Brusque, Danilo Rezini, também falou sobre o acordo entre as partes. “Nós discorremos sobre a possibilidade de um apoio necessário da prefeitura para que possamos sediar os jogos do Brusque na cidade. É muito importante para nós disputar o campeonato no município. A prefeitura fará um aporte, e estamos muitos satisfeitos”.

O presidente do Carlos Renaux, Altair Heck, enfatizou a produtividade da conversa. “Essa parceria será muito boa para a cidade. A gente sempre teve um bom convívio com a prefeitura, e não foi diferente desta vez. Foi uma conversa produtiva que fechamos esse acordo entre os três. A gente se entendeu, mesmo com os impasses”, finaliza.

