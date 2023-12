A previsão do tempo para esta semana que antecede o Natal sinaliza a continuidade do clima de verão em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí.

Em outras palavras, o calor tende a persistir desde esta segunda-feira, 18, estendendo-se até o Natal, com variações diárias entre momentos de maior e menor aquecimento.

No âmbito da probabilidade de chuva, os especialistas em meteorologia não excluem essa perspectiva nos próximos seis a sete dias, configurando-se sempre como ocorrências isoladas, características da estação mais quente do ano.

A síntese exposta anteriormente é respaldada pela entrevista concedida à nossa coluna pelo meteorologista Piter Scheuer.

Os pormenores adicionais dessa conversa podem ser conferidos no boletim subsequente.

O tempo nesta segunda-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Iniciando este boletim, é relevante destacar as condições do tempo previstas para esta segunda-feira, abrangendo Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí.

O dia teve início sob a presença de nebulosidade, acompanhada por episódios isolados de garoa ou chuva fraca.

Entretanto, ao longo do período, há a perspectiva de que essas nuvens se dispersem, proporcionando aberturas de sol.

A sensação de forte abafamento persiste, e as temperaturas à tarde novamente devem ultrapassar facilmente os 32 a 33ºC.

Sublinha-se ainda a possibilidade de trovoadas, não podendo ser descartadas no intervalo entre a tarde e a noite, contudo, as probabilidades são reduzidas.

O tempo até o Natal

Ao vislumbrarmos uma projeção mais adiante, antecipamos que o restante desta semana, precedendo o Natal, transcorrerá sob a influência do clima de verão em Brusque e região.

Portanto, esperem a continuidade das características observadas nesta segunda-feira, estendendo-se pelos próximos seis a sete dias.

Detalhando um pouco mais, os simuladores indicam condições propícias para atividades ao ar livre, desde que se tomem as devidas precauções perante os raios solares.

O calor então estará presente, ora com maior intensidade, ora menos, mas, de forma geral, antecipe-se à sensação de abafamento constante.

No que concerne ao risco de chuva, o clima típico do verão tende a propiciar o risco de pancadas entre o meio da tarde e a noite, ou até mesmo alguma garoa ou chuva fraca isolada entre a madrugada e o amanhecer.

Embora possíveis mudanças nesse quadro estejam em consideração, até o momento, estas são as informações com base nas últimas atualizações dos simuladores.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Fotos e mais notícias após anúncios

Conheça a seguir os nomes dos que então apoiam e valorizam este trabalho do Blog do Ciro Groh.

Clique sobre os banners para saber mais sobre as ofertas e produtos oferecidos por cada um deles.

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Presépios realçam espirito natalino em igrejas de Brusque

2. VÍDEO – Explore a cachoeira de 140 metros de altura em Botuverá

O tempo na madrugada

Dando sequência à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo na região de Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

Os dados foram coletados pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em cada local, destacadas em vermelho.

Adicionalmente, os volumes de chuva até o amanhecer estão resumidos em azul. Acompanhe.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Fotos dos leitores

Encerrando a pauta de hoje, aprecie os magníficos cenários compartilhados por nossos leitores, exibindo o início da manhã desta segunda-feira em cada local mencionado nas legendas.

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 20

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 7

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK