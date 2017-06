Mais uma edição do disputadíssimo Campeonato Municipal de Futsal de Guabiruba tem início neste fim de semana. O ginásio João Schaffer recebe 24 equipes – sendo 20 masculinas e quatro femininas – que disputam o troféu da competição a partir de amanhã. O jogo que abre o evento é Tor Soccer e Caresias, a partir das 16h.

Tradicionalmente realizado nos últimos meses do ano, o evento foi antecipado para este período em que o frio e a chuva comprometem os campos de futebol e a quadra se mostra mais atrativa. Na competição, times conhecidos e que lutam por mais um título são somados às mais recentes formações que buscam espaço, respeito e, se possível for, o primeiro caneco de suas histórias.

Presenças confirmadas

Os dois últimos campeões no naipe masculino voltam a entrar em quadra nesta edição do Municipal. Tor Soccer, dono do título em 2016, e Atlético Guabirubense, o grande campeão de 2015, não estão na mesma chave, mas podem se enfrentar no mata-mata. Times que marcam presença em todas as temporadas, como Caresias, Aymoré e Misto também estão no páreo.

Voltam a competir por mais uma edição consecutiva as equipes Santo Antônio, Guapex, Amigos da Bola, Monster Factory, Martins, Paulinho Lances, Pachavi Inter Futsal, Galáticos e Carvoeiro. Os novos nomes do certame são: Dragões da Lorena, Poço Central, Juventude, Amigos da Pelada e Leons Negros. O Nipon volta a disputar a competição após dois anos.

Boa expectativa

Para a secretária de Esportes de Guabiruba, Márcia Hochsprung Watanabe, a expectativa é a melhor possível. “Nós estamos realizando congressos e reuniões há dois meses, as equipes estão empolgadas e ansiosas para começar o evento o quanto antes. Pedimos apenas para que seja cumprido o regulamento e que, em quadra, haja um clima de paz”, completa.

Além de começar mais cedo que o normal, as regras do campeonato também ficaram mais rígidas. Segundo Márcia, não haverá mais tolerância para atletas de outros municípios flagrados atuando em equipes na competição. “O atleta precisa ser morador de Guabiruba desde 26 de março de 2017, ou então haverá uma punição pesada, com a exclusão do time inteiro da competição”, explica.

A secretária aproveita para convidar o público, sempre presente em todas as rodadas do Municipal de Futsal. “Chamamos toda a comunidade para participar e prestigiar o campeonato. A primeira partida será às 16h, sendo que 18h faremos uma cerimônia de abertura. Esperamos um grande público e que ocorra tudo da melhor forma”.

Chaves da primeira fase – masculino

Chave A

Tor Soccer

Caresias

Galáticos Clube

Misto

Pachavi Inter Futsal

Chave B

Martins

Amigos da Pelada

Juventude F.C.

Paulinho Lanches

Nipon

Chave C

Atlético Guabirubense

Carvoeiro

Leons Negros

Monster Factory

Aymoré

Chave D

Amigos da Bola

Dragões da Lorena

Santo Antônio

Guapex

Poço Central

Chave única – feminino

D&S Futsal Feminino

Tor Soccer

Nertex

Boos Futsal

Jogos do fim de semana: