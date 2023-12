Natal, comédia e música: seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

1. Sobrevoo do Papai Noel

Neste sábado, 16, o Papai Noel vai sobrevoar a Praça Barão de Schneeburg, no Centro de Brusque, às 18h. Além disso, o dia contará com uma vasta programação. Das 11h às 14h, tem “Felicidade: Um Espetáculo de Teatro Lambe-Lambe”. Às 16h, Grupo Terno de Reis Vozes de Luz. Após o sobrevoo do Papai Noel, às 18h15, tem Recital do Centro da Música. O bom velhinho chega na praça às 20h e, às 20h30, Amigos do Canto Alemão do Clube de Caça e Tiro encerram as apresentações do dia. No domingo, 17, a chegada do Papai Noel é às 18h. Às 20h, se apresenta o coral de Natal Sonata Escola de Música.

2. Diversão e sustos na Pelznickelplatz

A Pelznickelplatz, que fica no Imigrantes, em Guabiruba, segue com portas abertas para visitação do público neste fim de semana. Na sexta-feira, 15, e no sábado, 16, o funcionamento é das 19h às 23h, e, no domingo, 17, das 17h às 21h. O espaço fica na rua Nicolau Schaefer, 647. A entrada custa R$ 10 (crianças menores de 12 anos não pagam).

3. Espetáculo dos games

O Studio Slomsky Dance atravessa a barreira entre o real e virtual e apresenta o Level Up – O Espetáculo dos Games neste fim de semana, no teatro do Centro Empresarial Social e Cultural de Brusque (Cescb), na rua Pedro Werner, no Centro. As apresentações, que prometem fazer com que os espectadores interajam com seus jogos favoritos, acontecem às 20h30 no sábado, 16, e às 18h30 e 20h30 no domingo, 17. Os ingressos custam R$ 60. Mais informações no 47 3351-2652 e no Instagram do studio.

4. Almoço beneficente

A Associação de Pais, Profissionais e Amigos dos Autistas de Brusque e Região (AMA) realiza um almoço beneficente neste sábado, 16. O evento acontecerá no Restaurante do Nido, localizado na avenida Primeiro de Maio, número 900, a partir das 10h30. Haverá um espaço recreativo para as crianças e o cardápio será comida caseira. A banda Tributo’s irá fazer a programação musical do evento. Estão sendo vendidos ingressos para mesa com cinco lugares no valor de R$ 400. O ingresso avulso está sendo vendido por R$ 85. Mais informações pelo WhatsApp (47) 9 99599007 ou pelo Instagram da AMA Brusque.

5. Festival ginástica rítmica

A sexta edição do Festival da Associação Brusquense de Ginástica Rítmica (ABGR) acontece neste domingo, 17, na Arena Brusque, com o tema Alice no País das Maravilhas. O evento inicia às 16h. As entradas custam R$ 35, com meia entrada para menores de 12 anos (menores de 5 anos não pagam). Ingressos podem ser adquiridos na portaria do evento. Mais informações no WhatsApp 47 99627-2902 ou nas redes sociais da AGBR.

6. Comédia em Brusque

Stand-up comedy, sanfona, interação com o público e muito mais: o show de comédia do Indavírus acontece em Brusque nesta sexta-feira, 15, no pavilhão da Fenarreco. A apresentação promete juntar um pouco de tudo que está nos vídeos do canal Indavírus: Gustavo sempre tentando se dar bem e agradar ao público, e Lauro o contrariando. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla e custam entre R$ 40 e R$ 80 + taxas. Na doação de 1kg de alimento não perecível, que deverá ser entregue no acesso ao evento, o espectador paga meia-entrada. Mais informações no telefone 47 99982-7581.

7. Pagodão fest

O Zebra Club, que fica na avenida Arno Carlos Gracher, no Centro de Brusque, realiza neste sábado, 16, o Pagodão Fest a partir das 22h. Será uma noite para celebrar a cultura baiana com autenticidade e animação, com apresentações dos DJs Leokdio e Blade. As entradas custam R$ 25 (individual) e R$ 40 (duplo) e estão à venda no Sympla, mas também estarão disponíveis no local do evento.

