A cidade está virada numa bola de fogo, toda suja, empoeirada, buracos para tudo quanto é lado, ponte interditada, Beira-Rio interditada, trânsito infernal, enfim, um caos total e os bonitões estão discutindo sobre um projeto de grafite na cidade? Ora pessoal, vamos nos respeitar, todos vocês não acham que o município tem coisas muito, mas muito mais importantes para discutir, problemas muito mais graves para resolver? A maioria da nossa população nem sabe o que é isso! Por que vocês (políticos e empresários) não unem suas forças para ir até Brasília reivindicar recursos para arrumar os estragos que as chuvas trouxeram para a nossa cidade?

Por que não vão lá falar com o senador que teve milhares de votos aqui para que ele interceda pelo município nesse momento? Por que não utilizam toda essa garra e disposição para falar com a nossa senadora, que inclusive é daqui de Brusque, e está lá em Brasília pra nos ajudar, pelo menos é isso que o povo pensa ou não é para isso que eles servem? Por que não usam essa vontade toda para ir lá em Floripa falar com o governador, que é do mesmo partido do prefeito, para que ele possa nos ajudar de forma clara, sem falácias? Perder tempo com grafite? A essa altura do campeonato? Ora, façam-nos um favor!

Isso é um tapa na cara do povo brusquense perder tempo com uma BABOSEIRA dessas. Esse negócio de grafite na atual situação do município é a mesma coisa que o cara estar com a casa caindo aos pedaços e a mulher querer comprar um quadro do Portinari pra colocar na sala. Não é a hora para se discutir isso e ainda dá tempo de corrigir essa confusão. Como bem disse um amigo meu: grafite não é pichação, mas Brusque também não é São Paulo! Foquem no que interessa para a cidade, é só isso que o povo pede, custa será?!

Previsões do Pai Kríga para Brusque em 2024

 alguma ponte da cidade vai ter problemas estruturais

 o número de acidentes de moto vai aumentar

 alguém vai cair no conto do bilhete premiado

 alguém será homenageado na Câmara de Vereadores

 alguém vai cair com o carro no Rio Itajaí Mirim

 algum casal vai brigar e a mulher vai ser agredida

 a ACAPRA vai pedir ajuda

 os Anjos do Peito vão pedir ajuda

 alguém vai reclamar de buracos na via pública

 alguém vai reclamar da poeira na rua onde mora

 alguém vai reclamar de cor diferente no Rio Itajaí Mirim

 alguém vai pescar uma carpa grande no Rio Itajaí Mirim perto da Ponte Estaiada

 algum político vai vir na ACIBr falar da barragem de Botuverá e prometer que

ela “agora” vai sair do papel

 algum neném vai nascer nas mãos da turma do Corpo de Bombeiros dentro de

um carro, uma van ou um ônibus

 algum brusquense vai aparecer em rede nacional (não vale o Luciano da Havan)

 algum caminhão de contêiner vai tombar

 Brusque deve aparecer em alguma reportagem do Globo Repórter

 o Centro de Inovação Tecnológico não vai ser inaugurado

 algum loteamento vai ser embargado

 alguém vai bater de carro naquela descida da Rua Gustavo Halfpap que sai na

Primeiro de Maio

 os preços dos imóveis em Balneário Camboriú vai aumentar

 e em Balneário Perequê também, se Deus quiser

Qual a cor pro reveião?

– Ô Lauritx, que cor vais passar a virada de ano?

– Tudo menos verde, né galego! Do jeito que foi nojento esse 2023 (e está sendo, porque ainda não terminou), acho que vou passar com uma peça de cada cor: cueca roxa (espiritualidade), bermuda branca (paz), camisa azul (tranquilidade) e um bonezinho amarelo pra trazer um dinheirinho também que é sempre bom, né nego! E tu?

– Rapaz, eu acho que vou fazer que nem a minha mulher?

– O que ela vai fazer?

– Vamos usar tudo aquelas roupas tie-dye, porque já tem “as cor” tudo pra garantir né, porque foi medonho esse 2023, fui nojo!

– Olha, gostei da dica!

O dom da fala

Dias atrás foi comemorado o Dia da Fonoaudióloga. Nessa época do ano, em que a turma tem encerramentos dos mais diversos todos os dias, e que as conversas entre os casais geralmente diminuem 74,5%, é um profissional mais do que essencial. É como diz um amigo meu: “Minha mulher não está mais falando comigo, acho que preciso contratar uma fono…” Pois é.

E aí mano

Vocês já notaram que as crianças de hoje estão ficando com o sotaque cada vez mais paulista, principalmente por assistirem vídeos do youtube diariamente? Ou sou só eu que noto isso? Tentem reparar e depois me digam se não é verdade!

Pinheiro

Você é do tempo que não existia árvore de Natal e sim um pinheiro de Natal de verdade,

dentro de uma lata daquelas grandes de margarina ou de tinta? Lamento informá-lo

amigo, mas você está velho!

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana vai pros aniversariantes Jaime Maffezzolli, Eduardo Pedrini (Paraná), Cassia Peters Lauritzen, Luciano de Pinho, André Machado, Maurício Schlindwein, Welson Novaes, Gustavo Halfpap, Elton Willrich, Charles Baumgartner, Calinho Luminoso, Mimi Reis, Leônidas Pereira e Ivan Censi. Fiquem todos com Deus e bom final de semana.

Sabedoria Butecular

“No Natal não sei o que é pior arroz a grega, panettone ou ganhar cueca de presente.” – Chico Buarque da Limeira Baixa