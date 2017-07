Noite de Jogos Comunitários tem definição de mais classificados no futebol suíço e futsal

Depois de quase 15 dias de duelos, as disputas do futebol suíço livre e do futsal masculino começam a se afunilar nos Jogos Abertos Comunitários de Brusque/Troféu Havan. A terça-feira, 4, foi de definições de mais classificados nas duas modalidades, que começam a se encaminhar para a fase de mata-mata.

Após a definição dos classificados dos grupos A e B do futebol suíço livre, foi a vez de conhecer os primeiros colocados das chaves C e D. No primeiro grupo o Cedrinho bateu o Azambuja por 4 a 2 e finalizou com 9 pontos em três jogos. Alcenir Jr (duas vezes), Delmar Moura e Luiz Schork marcaram os gols do Cedrinho. Ruan dos Santos e Fábio Oliveira descontaram para o Azambuja.

No outro jogo da chave, em confronto direto, o Santa Rita goleou o Santa Luzia por 4 a 1 e também avançou. No primeiro tempo, o camisa 14 Fabiano Peixer abriu o placar, enquanto que Gleilson de Melo empatou para o Santa Luzia. Mas na etapa final o Santa Rita foi superior, marcou mais três vezes e definiu a partida em 4 a 1. Edson Vieira (duas vezes) e Guilherme Gonçalves anotaram para a equipe que agora pega o Dom Joaquim na próxima fase.

O Dom Joaquim se classificou como primeiro do grupo C após empatar em 1 a 1 com o São Pedro e fechar a fase com 7 pontos. O segundo lugar ficou com o Steffen que segurou um 0 a 0 com o Guarani e se garantiu em segundo com 4 pontos. São Pedro, com 2 pontos, e Guarani, com 1, foram eliminados do grupo. O adversário do Steffen na próxima fase será o Cedrinho, líder da chave D.

Futsal livre masculino

No futsal livre masculino, o time do Águas Claras venceu o Tomaz Coelho por 3 a 1 e se classificou de forma antecipada como primeiro colocado do grupo D. A equipe chegou a sair atrás do placar após gol de Luan Thomaz. A virada veio com Gabriel Almeida, Anderson Fereng e Maremilson Melo. Com o resultado o Águas Claras chegou a 6 pontos e mesmo podendo ser alcançado por Nova Brasília ou Tomaz Coelho, que se enfrentam na última rodada, não pode mais ser ultrapassado em razão de ter vencido o confronto direto.

As duas últimas equipes (Nova Brasília e Tomaz Coelho) somam três pontos e fazem confronto direto em busca da última vaga. O Águas Claras ainda fecha a primeira fase diante do Planalto, que não tem mais chances de classificação. Nesta terça, a equipe acabou goleada pelo Nova Brasília por 5 a 1.

No terceiro e último jogo da noite, válido pela chave H. O 1º de Maio conquistou a primeira vitória após bater o Barra de Águas Claras de virada por 5 a 3. Marciano Burtuli e Starlei Rafael (duas vezes) cada, além de Diego Becker, marcaram para o 1º de Maio. Os gols do Barra de Águas Claras foram anotados por Roni Rosa e Yuri Wollstein (duas vezes). Com a vitória, o 1º de Maio chegou a 4 pontos e garantiu presença na próxima fase. Souza Cruz, com 1 ponto, e Barra de Águas Claras, sem nenhum, se enfrentam na última rodada para definir o outro classificado do grupo.

Jogos desta terça-feira, 4

Futsal livre masculino – Jogos na Arena Brusque

19h15 – Nova Brasília 5×1 Planalto (Grupo D)

20h15 – Tomaz Coelho 1×3 Águas Claras (Grupo D)

21h15 – 1º de Maio 5×3 Barra de Águas Claras

Futebol suíço livre

Grupo C – Jogos no Cedrense

19h30 – São Pedro 2×2 Dom Joaquim

20h30 – Guarani 0x0 Steffen

Grupo D – Jogos no Santos Dumont

19h30 – Santa Rita 4×1 Santa Luzia

20h30 – Cedrinho 4×2 Azambuja

Equipes já classificadas

Futebol suíço livre

Limeira

Poço Fundo

Santa Terezinha

São João

Dom Joaquim

Steffen

Cedrinho

Santa Rita

Confrontos já definidos

Limeira (1ºA) x Poço Fundo (2ºB)

Santa Terezinha (1ºB) x São João (2ºA)

Dom Joaquim (1ºC) x Santa Rita (2ºD)

Cedrinho (1ºD) x Steffen (2º)

Futsal masculino – Classificados

São Luiz

Águas Claras

1º de Maio

Jogos desta quarta-feira, 5

Futsal livre masculino – Jogos na Arena Brusque

19h15 – Ponta Russa x Santa Luzia (Grupo F)

20h15 – Bateas x Volta Grande (Grupo G)

21h15 – Cedrinho x Limeira (Grupo E)

Futebol suíço livre

Jogos na Sociedade Santos Dumont – Grupos E e F

19h30 – Tomaz Coelho x Paquetá (Grupo E)

20h30 – Barra de Águas Claras x Primeiro de Maio (Grupo F)

Jogos no Campo do David – Grupos G e H

19h30 – Zantão x Águas Claras (Grupo G)

20h30 – Souza Cruz x Centro (Grupo H)