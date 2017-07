Vereador pede providências para conter furtos nos cemitérios de Brusque

Também foi aprovado na sessão desta terça-feira, 4, requerimento do vereador Leonardo Schmitz (DEM) que solicita à prefeitura providências para evitar os furtos e vandalismos que têm acontecido no cemitério municipal.

A sugestão do vereador é que a prefeitura estude a instalação de câmeras, contratação de vigilância patrimonial e também solicite a intensificação do policiamento nas proximidades do cemitério.

“É preciso fazer algo que possa banir a ação dos criminosos porque é muito triste as pessoas chegarem para visitar o túmulo de seus entes queridos e encontrá-los danificados”, diz.

A situação tem ocorrido com frequência nos cemitérios da cidade, por isso, a preocupação do legislativo. Para o vereador Jean Pirola (PP), é preciso chegar até as pessoas que compram os objetos furtados dos cemitérios, pois são eles que estimulam os criminosos.

“O pior não é o que rouba, mas quem compra. Quem rouba, geralmente é pra comprar droga, está desesperado e rouba porque tem gente que compra. Tem que pegar o receptor que, pra mim, é mais bandido que o que furta”.