Obra do trevo da rodovia Antônio Heil será liberada por etapas, diz deputado

O deputado estadual Carlos Humberto (PL) afirma que a obra do novo trevo da rodovia Antônio Heil terá as alças liberadas de forma gradativa conforme os trabalhos forem concluídos. O parlamentar relata que faz visitas ao local a cada 15 dias e que vai lançar nas redes sociais um canal para acompanhamento da obra. “A obra está adiantada”, garante. Ele acredita que em 2025 já haverá alças liberadas.

“Hoje, ir de Brusque para Itajaí, dependendo do horário, metade do trajeto é o trevo”, afirma. “A empresa está trabalhando em duas alças, do oeste. A programação é liberar uma na sequência da outra para que elas vão surtindo efeito à medida em que ficam prontas”, detalha o deputado estadual.

Ainda de acordo com Carlos Humberto, a empresa Planaterra, de Chapecó, que realiza a construção, pretende antecipar o prazo de entrega de dois anos para um ano e meio. A ideia já havia sido divulgada no dia em que foi assinada a ordem de serviço para início da obra. Ele projeta que a construção do novo trevo vai também melhorar o trânsito na BR-101 na região da rodovia Antônio Heil.

