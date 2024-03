Obras de macrodrenagem: rua Victor Meirelles será interditada nesta quarta e quinta-feira no Santa Rita

As obras de macrodrenagem da bacia Victor Meirelles, no bairro Santa Rita, continuam. Nesta quarta-feira, 20, a partir das 8h, o acesso à rua Victor Meirelles será permitido apenas para os moradores e também para o comércio. O trânsito no local deve retornar à normalidade no final da quinta-feira, 21.

Os condutores que trafegam da Beira Rio e da ponte do Bombeiro em direção ao bairro devem desviar pelas ruas Coelho Neto e Marechal Floriani.

Para quem deseja acessar a Beira Rio ou a Ponte do Trabalhador, deverá fazer o caminho contrário, através da Marechal Floriani e Coelho Neto.

Avanço nas obras

Até o fim desta semana, a drenagem na rua Pomerode deve ser concluída, diz a prefeitura. Em seguida, a rua receberá pavimentação asfáltica, pintura, placas e iluminação.

Segundo a prefeitura, a expectativa é de que na primeira quinzena de abril as obras de drenagem avancem para a Victor Meirelles. Quando esta etapa da obra começar, o trânsito no local será interrompido novamente.

“Neste momento de transtorno, pedimos que toda a população tenha paciência e consciência no trânsito, respeitando a sinalização e não ultrapassando bloqueios”, pede a prefeitura em nota.

