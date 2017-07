Palmeiras leva gol nos acréscimos e perde para o Barcelona no Equador

O Palmeiras tentou, mas não conseguiu traduzir a sua superioridade em gols na partida contra o Barcelona de Guayaquil (EQU) jogando fora de casa, nesta quarta-feira, 5. De tanto dar sopa para o azar, acabou levando o gol, que lhe custou a derrota, aos 46 do segundo tempo. O confronto foi válido pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Com esse resultado, a equipe alviverde terá de vencer na volta, em São Paulo, para se classificar. O empate favorece os equatorianos. O Verdão foi melhor no primeiro tempo. Teve o controle do jogo e a melhor chance para abrir o placar, mas desperdiçou. Os adversários assustaram pouco.

Na segunda etapa, os brasileiros foram para cima. O cenário do primeiro tempo praticamente se repetiu. Mas, aos 46 minutos, Jonatan Álvez arriscou de longe, a bola desviou e Fernando Prass não a alcançou. O apito final soou três minutos depois com o 1 a 0 no placar.

Atlético-PR 2×3 Santos

O Peixe conquistou um resultado importante jogando na Vila Capanema, em Curitiba, também pela Libertadores. Com gols de Kayke, duas vezes, e Bruno Henrique, a equipe paulista bateu os atleticanos. A vitória por 3 a 2 dá a vantagem de poder ser derrotado na partida de volta das oitavas de final, na Vila Belmiro. O Santos poderá perder por um gol, desde que o Atlético-PR não faça mais do que três.

COPA SUL-AMERICANA

Palestino (CHI) 2×5 Flamengo

O Flamengo goleou o Palestino (CHI) por 5 a 2, pela segunda fase da Sul-Americana, nesta quarta-feira, no Chile. No primeiro tempo, o Rubro-Negro dominou as ações e criou boas oportunidades, principalmente pelos lados. Mas não não aproveitou para mandar para a rede.

Já no segundo tempo, os dois times resolveram tirar o zero do placar. Primeiro, o zagueiro Réver marcou, logo no primeiro minuto. Aos 4, o Palestino empatou com Romo. Os chilenos viraram, aos 11, com Vidal, mas o Fla empatou com Berrío. Leandro Damião, Rafael Vaz e Éverton Ribeiro marcaram e fecharam a goleada.