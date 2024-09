Paris 2024: Matheus Rheine compete no revezamento 4x100m misto 49 pontos

Matheus Rheine encerra sua participação nos Jogos Paralímpicos de Paris às 14h58 desta quarta-feira, 4, no revezamento 4x100m misto livre 49 pontos. A prova não terá classificatórias, já valendo medalha. O nadador brusquense já disputou, nesta edição, as classificatórias e a final dos 50 metros livre.

Pelo seu perfil no Instagram, Rheine confirmou sua participação em mais uma prova do revezamento. Trata-se de uma competição de nado livre, no qual cada país compete com quatro atletas, que nadam 100 metros cada um.

Os 49 pontos no nome da prova se referem ao limite da soma dos números da classe de cada nadador. Matheus Rheine é da classe S11, destinada a atletas cegos. Junto a ele, competem pelo Brasil Lucilene Sousa, Carol Santiago e Douglas Matera, todos da classe S12, com deficiência visual. O quarteto soma, portanto, 47 pontos.

O brusquense tem quatro medalhas em revezamentos das principais competições. No Mundial de Manchester 2023, conquistou medalha de ouro na mesma prova, com a mesma formação. Rheine foi quem iniciou, nadando seus 100 metros em 1min01s35. A ordem teve Douglas Matera, Lucilene Sousa e Carol Santiago. O tempo do quarteto para conquistar o ouro foi 3min56s03.

A prova de Matheus Rheine tem transmissão dos canais SporTV.

Assista agora mesmo!

Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos: