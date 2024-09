Sine de Brusque divulga vagas de emprego; saiba como se candidatar

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Brusque divulgou nesta terça-feira, 3, as vagas disponíveis para Brusque. Há cargos para todos os níveis de escolaridade, com pré-requisito desde o nível fundamental ao superior e opções para pessoas com deficiência (PcD).

Para concorrer, os candidatos devem procurar a unidade do Sine de Brusque, localizada na Praça da Cidadania, no Centro. Para realizar o cadastro é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho.

Confira as vagas disponíveis

– Ajudante de carga e descarga

– Ajudante de motorista

– Ajudante de pátio

– Ajudante de serralheiro

– Analista de departamento pessoal / RH

– Analista de produto (engenharia)

– Armador

– Assistente de departamento pessoal

– Atendente

– Auxiliar administrativo

– Auxiliar de borracharia

– Auxiliar de calheiro

– Auxiliar de escritório

– Auxiliar de estoque

– Auxiliar de expedição

– Auxiliar de limpeza

– Auxiliar de logística

– Auxiliar de manutenção predial

– Auxiliar de mecânico

– Auxiliar de montagem

– Auxiliar de produção

– Auxiliar de serviços gerais

– Auxiliar de talhação

– Auxiliar de vendas

– Auxiliar financeiro

– Balconista

– Bordador, a máquina

– Calheiro

– Camareira

– Carpinteiro

– Confeiteira

– Conferente

– Consultor de vendas

– Copeira hospitalar

– Costureira

– Cozinheira

– Cuidadora

– Criador de conteúdo digital

– Eletricista de manutenção

– Empregada doméstica

– Estoquista

– Florista

– Frentista

– Gerente

– Inspetor de qualidade

– Lavador de automóveis

– Mecânico de automóvel

– Meio oficial

– Mestre de obras

– Montador de máquinas

– Motorista carreteiro

– Oficial de manutenção predial

– Operador de caixa

– Operador de calandra

– Operador de guilhotina e solda

– Operador de loja

– Operador de máquina de bordar

– Operador de ponte rolante

– Operador de torno

– Operador de telemarketing

– Padeiro

– Passadeira

– Pedreiro

– Pintor de estruturas metálicas

– Polidor de automóveis

– Preparador de prensa líder de setor

– Projetista de estruturas metálicas

– Recepcionista

– Repositor de mercadorias

– Revisor de malhas

– Serralheiro

– Servente de obras

– Servente de pedreiro

– Social Media

– Soldador (MIG/MAG)

– Sushiman

– Tecelão de malhas, máquina circular

– Tintureiro

– Trabalhador de fabricação de sorvete

– Vendedor interno

– Vendedor porta a porta

