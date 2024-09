O Aeroporto Internacional de Florianópolis – Hercílio Luz recebeu nesta terça-feira, 3, o primeiro voo da TAP Air Portugal, com origem de Lisboa. O governador Jorginho Mello acompanhou a aterrissagem que ocorreu às 17h15, e recebeu os primeiros passageiros do voo.

A TAP opera em Florianópolis utilizando a aeronave Airbus A330-200 que transporta 269 passageiros, 244 em classe Económica e 25 em Executiva. O voo vai ter a duração de cerca de 11h. Os voos entre Lisboa e Florianópolis operam às terças, quintas e sábados, com partida de Lisboa entre as 10h10 e as 10h50 e chegada a Florianópolis entre as 17h15 e as 17h55. No sentido inverso, os voos partem da capital de Santa Catarina entre as 19h35 e as 20h40 e chegam à capital portuguesa entre as 9h50 e as 10h55 do dia seguinte.

Para Luis Rodrigues, CEO da TAP, “o lançamento do voo para o estado de Santa Catarina já estava a ser avaliado e estudado há algum tempo. Para a TAP, é muito importante termos conseguido antecipar o lançamento desta nova rota para um período em que, devido ao estado de calamidade no Rio Grande do Sul e encerramento do aeroporto de Porto Alegre, o Sul do Brasil tanto precisa”.

“Um aumento de oferta para o nosso maior mercado, que é o Brasil, é algo normal e desejado por nós. Com esta nova rota, a TAP reforça o compromisso de continuar a investir para ser a companhia aérea europeia preferida dos clientes brasileiros”, conclui Luis Rodrigues.

A Companhia voa diretamente de São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife, Salvador e Florianópolis, para Lisboa, além de ligar o Porto a São Paulo e ao Rio de Janeiro. No total, são 12 cidades do Brasil (14 rotas, de Lisboa e Porto) que a TAP liga diretamente a Portugal.