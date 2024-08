Paris 2024: Matheus Rheine é oitavo colocado na final dos 50 metros livre

O nadador Matheus Rheine foi o oitavo colocado na final dos 50 metros livre, classe S11 (atletas cegos), nos Jogos Paralímpicos de Paris. A prova foi disputada na tarde deste sábado, 31, na na Paris La Défense Arena

Rheine fez o tempo de 26s93. O japonês Keiichi Kimura foi o medalhista de ouro, com 25s98, enquanto o chinês Dongdong Hua e o brasileiro Wendell Belarmino dividiram a prata, empatados com 26s11.

1º – Keiichi Kimura (Japão) – 25s98

2º – Dongdong Hua (China) – 26s11

2º – Wendell Belarmino (Brasil) – 26s11

4º – Danylo Chufarov (Ucrânia) – 26s28

5º – David Kratochvil (Tchéquia) – 26s43

6º – Edgaras Matakas (Lituânia) – 26s68

6º – Yang Bozun (Ucrânia) – 26s68

8º – Matheus Rheine (Brasil) – 26s93

Na classificatória, disputada durante a manhã, Rheine fez 26s91, sendo o terceiro colocado de sua bateria e o sétimo no geral.

Na quarta-feira, 4 de setembro, o Brasil disputa medalha no revezamento misto 4x100m 49 pontos. Rheine aguarda confirmação de escalação. Foi ele quem tem competiu pela classe S11 nos revezamentos 49 pontos do Parapan e do Mundial em 2023, conquistando ouro nas duas oportunidades.

