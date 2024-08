VÍDEO – Preso no Paraná, suspeito de matar mulher e filhos em Presidente Getúlio é transferido para SC

O homem, de 39 anos, suspeito de ter assassinado Edinéia Telles e os dois filhos em Presidente Getúlio foi transferido neste sábado, 31, para a Unidade Prisional de Rio do Sul após ter sido preso no Paraná. Ele estava na Cadeia Pública de Cascavel.



A transferência do acusado foi realizada pela Equipe do Serviço Aeropolicial de Fronteira e Polícias Civis de Curitibanos e Rio do Sul.

Crime

A Polícia Civil divulgou novas informações do caso onde o ex-marido, de 38 anos, matou e escondeu os corpos de Edinéia Telles, moradora de Presidente Getúlio, e os dois filhos. O irmão do suspeito teria participado do crime.

O irmão do homem confessou que auxiliou na ocultação dos corpos e escondeu uma das armas utilizada no crime, espingarda calibre 12 GA. Por conta disso, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. De acordo com a Polícia Civil, o grau de envolvimento do irmão no crime ainda está sendo apurado.

Ainda segundo a polícia, foi constatado que o suspeito tirou a vida da ex-companheira e dos dois filhos dentro de casa na tarde de terça-feira, 27, e teria levado os corpos, no veículo de Edineia, até o interior de Ibirama, onde incendiou o carro com os corpos no porta-malas e o arremessou pela ribanceira.

Carro e corpos encontrados

Na quinta-feira, 29, em uma ribanceira próxima ao rio, a Polícia Civil encontrou o carro incendiado e os três corpos corpos, sendo 2 carbonizados no porta-malas do veículo, além de um terceiro, parcialmente queimado, próximo ao automóvel. Este último tratava-se de uma criança.

Enquanto alguns policiais trabalhavam no local onde o carro foi encontrado, outros já tinham a informação que o suspeito havia deixado a cidade de Presidente Getúlio após trocar de carro com o irmão.

Suspeito preso

Após a troca de informações com as forças de segurança do Paraná, o suspeito foi abordado na cidade de Guaraniaçu, onde acabou confessando ter tirado a vida de Edinéia e dos filhos, de 2 e 4 anos.

Foram recebidas informações de que o homem estaria fugindo em direção ao Paraguai em um veículo Volkswagen Fox prata pela BR-277. As equipes do 6º Batalhão de Polícia Militar montaram um cerco ao longo da rodovia para capturá-lo. Ele foi preso em um posto de combustíveis, enquanto fazia uma refeição no local.

A motivação, segundo o suspeito, foi as dívidas acumuladas pelo casal e pela intenção da esposa de se divorciar. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Guaraniaçu.

Além dos exames realizados no local em que os corpos foram encontrados, no quintal da residência do suspeito foi localizado um revólver calibre .32 S&W e vestígios de sangue, apesar da limpeza feita pelo suspeito após os assassinatos.

