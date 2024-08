Motorista morre após grave acidente na rodovia Jorge Lacerda, em Gaspar

Um motorista morreu na tarde deste sábado, 31, após um grave acidente entre dois carros na rodovia Jorge Lacerda, em Gaspar. O Arcanjo-03 foi acionado e atendeu a ocorrência.



A colisão frontal aconteceu por volta de 13h20. No carro Volkswagen Gol vermelho havia duas vítimas, sendo um homem, sem sinais vitais, e uma menina com ferimentos médios. Ela foi encaminhada ao Hospital Santo Antônio, em Blumenau.

Já no carro Toyota Corolla, havia outro homem, que estava apenas com dores na coluna e no tórax. O motorista foi conduzido ao Hospital de Gaspar.

Além do Arcanjo-03, os Bombeiros Voluntários de Ilhota e a Polícia Militar também foram acionados. A identidade da vítima fatal não foi informada.

