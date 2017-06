Pedalar pelo Município promove passeios neste fim de semana

Após fazer bonito no domingo, 25, com o passeio ciclístico que reuniu aproximadamente 130 pessoas, o projeto sustentável “Pedalar pelo Município” promove nesta sexta-feira, 30, mais uma atividade coletiva: a Bicicletada. A largada será às 20h na praça Sesquicentenário, em frente à Prefeitura de Brusque.

No domingo, 2 de julho, a programação continua com o Bikenique – passeio ciclístico com piquenique, com saída às 9h da praça Sesquicentenário com destino ao Parque das Esculturas. Haverá barraca de frutas, água e suco no local.

O projeto “Pedalar pelo Município” é uma das ações do “50 parcerias pelo Clima: Brasil e Alemanha”, com o apoio da Fundação do Meio Ambiente (Fundema) e do Centro Universitário de Brusque (Unifebe), e tem por objetivo reduzir a produção de CO² com o uso do transporte sustentável.

Além das atividades em grupo, o projeto também busca incentivar o uso da bicicleta no dia a dia da população brusquense. Para pontuar no ranking que calcula os quilômetros pedalados no Brasil e na Alemanha, basta encaminhar um e-mail para o pedalar@unifebe.edu.br informando nome completo, dias pedalados e quilometragem percorrida.

“Tivemos uma boa adesão nas atividades já realizadas e esperamos que os próximos passeios também sejam um sucesso. Lembrando que o objetivo do “Pedalar pelo município” não é participar apenas de ações esporádicas relacionadas ao uso da bicicleta, mas promover uma mudança de comportamento no dia a dia, visando benefício ao meio ambiente”, afirma a assessora de relações internacionais da Unifebe, Ana Paula Bonatelli, que faz parte da organização do projeto.