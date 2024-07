Pesquisa coloca Brusque como segunda melhor cidade de SC e uma das dez melhores do Brasil para se viver

Brusque ficou em segundo lugar em um levantamento da revista Gazeta do Povo que define os melhores municípios em qualidade de vida de Santa Catarina com mais de 100 mil habitantes. Ainda na categoria, contando todas as cidades do Brasil, o município ficou entre as dez melhores.

Ainda na análise de cidades com até 100 mil habitantes no estado, Brusque ficou apenas atrás de Jaraguá do Sul. Já na comparação com os demais municípios brasileiros dentro desta faixa de classificação, Brusque fechou na quarta posição.

Quando o levantamento engloba todos os 5.570 municípios do país, sem restrição de habitantes, Brusque fica na 42ª colocação. Entre todas as cidades do estado de Santa Catarina, Brusque ficou na quarta posição, atrás apenas de Arabutã, Joaçaba e Jaraguá do Sul.

A pesquisa da Gazeta do Povo inclui dez categorias diferentes e utiliza um total de 21 indicadores. Alguns deles, por serem mais relevantes, ganharam maior peso no cálculo da nota final de cada cidade. Entre as categorias analisadas, estão educação, taxa de homicídios, saúde, economia, infraestrutura, expectativa de vida, mortes no trânsito, suicídios, cultura e famílias em situação de rua.

Todos os dados utilizados no cruzamento são oficiais e extraídos de sistemas públicos como Ideb Ensino Fundamental – anos finais (2021) e Ensino Médio (2021), Ipea (2022), DataSUS (2024), Caged (2024), IBGE (2021) e Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (2023).

Comentando sobre o levantamento, o prefeito André Vechi (PL) conta que os resultados são maravilhosos, “porém, é justamente numa hora como esta que precisamos trabalhar ainda mais para evoluirmos sempre”.

“Não há espaço para acomodação. Se cruzarmos os braços e ficarmos satisfeitos com este resultado, ficaremos para trás nos próximos anos. A ideia é justamente trabalhar com mais afinco para não apenas melhorar os números no ranking, mas para entregar uma cidade cada vez melhor ao cidadão brusquense”, completou.

Leia também:

1. Defesa Civil de Brusque conclui primeira etapa de atualização das cotas de enchentes

2. Mega-Sena: sete apostas de Brusque são premiadas no concurso 2744

3. Cantor de Nova Trento, Nikolas Tomasini participa de programa de talentos da Record

4. Adolescente que esfaqueou outro em escola de Palhoça planejava massacre

5. Luciano Hang e Havan se manifestam após TJ-SC decidir afastar indenização que a Folha de S.Paulo pagaria aos dois

Assista agora mesmo!

“Jogo da mentira” trazido da Itália, brìscola é praticada em Botuverá há quase 150 anos: