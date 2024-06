Prefeitura atualiza situação das obras na Beira Rio no sentido Dom Joaquim

A Prefeitura de Brusque atualizou a situação das obras na Beira Rio no sentido Dom Joaquim. Até nesta sexta-feira, 21, as equipes realizaram trabalhos de enrocamento, drenagem e preparo do solo para que possa ser feita a pavimentação da via. O investimento de quase R$ 60 milhões é oriundo do financiamento do Fonplata.

Segundo a prefeitura, o prazo para os trabalhos na via, que tem 3,3 quilômetros, é de 18 meses.

“O novo trecho da Beira Rio trará uma maior vazão no trânsito para os bairros Jardim Maluche, Dom Joaquim, Guarani e Rio Branco. Além disso, a via funcionará como canal extravasor, garantindo uma maior vazão de água quando acontece as cheias na cidade”, disse a prefeitura, em nota.

Obras na Beira Rio

Este é o primeiro de quatro lotes que serão realizados para conclusão total da obra. Neste momento, os trabalhos serão realizados nas proximidades do Instituto Federal Catarinense de Brusque, seguindo pela nova ponte do bairro Rio Branco e finalizando próximo a empresa Irmãos Hort.

