A semana começa diante da previsão do tempo trazendo boas notícias para os amantes do frio, especialmente aos residentes em Brusque e também nas demais cidades no Vale do Itajaí.

Isso porque uma frente fria promete impor uma virada climática na região, já a partir desta segunda-feira, 24, trazendo chuva abrangente e um padrão mais próximo do inverno aos dias subsequentes.

Portanto, casacos e guarda-chuvas já devem estar à mão, pois serão necessários, à medida que a referida previsão venha se concretizar.

Para trazer mais detalhes sobre esta expectativa acima resumida, contamos então com o respaldo de um profissional especializado.

Para tanto, o meteorologista Piter Scheuer gentilmente compartilhou conosco um boletim informativo, que você encontra logo após a foto abaixo.

Frio e chuva a caminho de Brusque

*Boletim: Piter Scheuer >>

Vamos começar este boletim meteorológico destacando a mudança climática que se aproxima de Brusque e região, trazendo de volta a chuva e o frio.

A semana, que ainda começou seca, agora tende a registrar um aumento na quantidade de nuvens já a partir da manhã desta segunda-feira, devido ao avanço de uma frente fria.

Este sistema promete reintroduzir o padrão de inverno, cujos efeitos devem se fazer sentir nos dias seguintes.

Adicionalmente, há uma tendência favorável para possíveis pancadas de chuva com o avanço do dia de hoje, diante dos termômetros tendendo a declinar a partir da noite.

Brusque na sequência da semana

Ao projetarmos o decorrer da semana, podemos antecipar um destaque. Isso está relacionado ao clima gelado que deve impactar Brusque e todo o Vale do Itajaí na terça-feira.

Nesse dia, as temperaturas máximas diurnas, então abaixo dos 17°C, exigirão o uso constante de casacos.

Este padrão de inverno será intensificado pela maior possibilidade de chuvas, sem um horário específico para sua ocorrência, devido à maior cobertura de nuvens prevista.

Durante os dias subsequentes à terça-feira, os moradores de Brusque e região também sentirão os efeitos de um cenário climático mais próximo do inverno.

Embora as temperaturas possam então superar os 20°C nas tardes, não devem ultrapassar os 23 a 24°C. Já as noites e madrugadas prometem ser frias.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Mais notícias após anúncios

Este é o momento de agradecer aos parceiros comerciais que mantêm o trabalho do Blog do Ciro Groh ativo.

Conheça cada um deles nos banners abaixo. Clique sobre os banners para então descobrir os produtos e serviços que oferecem.

Oferecimento:

Veja também:

1. VÍDEO – Aniversário de 105 anos é então celebrado com valsa por brusquense

2. Grupo de Brusque abraça a tradição gaúcha com dança e alegria

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, a apuração evidencia ausência de chuvas entre meia-noite até as primeiras horas da manhã, como ressaltado em azul. Acompanhe.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Concluindo esta reportagem, convidamos você a contemplar os cenários espetaculares então enviados por nossos leitores.

Cada imagem é uma janela para o amanhecer desta segunda-feira, capturando o início do dia nos diversos locais destacados nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 7

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK