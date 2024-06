Defesa Civil alerta para chuva intensa nesta segunda-feira em Brusque

A Defesa Civil de Brusque alerta para chuva intensa nesta segunda-feira, 24. Os volumes previstos variam entre 50 e 80mm.

Ao longo desta segunda, haverá uma aproximação e passagem de uma frente fria, em conjunto com o fluxo de ar quente e úmido vindo da região amazônica, que fornecem condições para o desenvolvimento de temporais com chuva pontualmente intensa, raios, fortes rajadas de vento e eventual queda de granizo em Santa Catarina.

Na terça-feira, 25, as instabilidades continuam atuando no estado, podendo trazer acumulados mais elevados em todas as regiões. No momento, o município encontra-se em situação de atenção.

Chuva intensa

Os moradores devem permanecer atentos. Qualquer ocorrência, acione a Defesa Civil através do 199, ou então, o Corpo de Bombeiros no 193.

“É importante que a população evite áreas sujeitas a alagamentos e evite atravessar ruas alagadas e pontilhões submersos. Em caso de temporais evite atividades ao ar livre, buscando abrigo em locais seguros”, aconselha o órgão em nota.

