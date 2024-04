Prefeitura de Barra Velha nega que homem envolvido em tentativa de homicídio era servidor público

Na tarde desta quinta-feira, 4, a Prefeitura de Barra Velha divulgou uma nota negando que o homem atingido por tiros na rua João Pedro Reis, no bairro Rio do Peixe, fosse servidor público. A informação de que o homem envolvido na tentativa de homicídio prestava serviço para a prefeitura foi divulgada pela Polícia Militar.

Entenda o caso

Na tarde de quarta-feira, 3, um homem, de 65 anos, foi baleado após uma discussão em Barra Velha. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava a serviço da prefeitura quando foi abordada pelo autor do crime, que estava em posse de um revólver. O homem disparou três vezes contra a vítima, atingindo-a na perna e de raspão na cabeça.

Entretanto, a Prefeitura de Barra Velha explicou que o autor dos disparos é o atual proprietário de um terreno na região e a vítima é o ex-proprietário. Eles teriam se envolvido em uma discussão, cessada com os disparos.

Ainda segundo a prefeitura, dois servidores teriam presenciado os fatos enquanto prestavam um serviço de infraestrutura na rua Jorge José de Freitas. Mas eles não teriam participado ou sequer sido atingidos pelos tiros.

A Polícia Militar identificou o autor do crime, um homem de 67 anos, com passagem policial por difamação. Ele deixou o local após os acontecimentos. Conforme a PM, na casa do autor do crime, foi localizado um revólver calibre 38.

A vítima foi atendida no posto de saúde e não corre risco de morte.

