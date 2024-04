Homem a serviço da Prefeitura de Barra Velha é baleado após discussão

Um homem, de 65 anos, que estava a serviço da Prefeitura de Barra Velha, foi baleado após uma discussão em Barra Velha. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira, 3.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência de tentativa de homicídio foi registrada por volta das 14h, na rua João Pedro Reis, no bairro Rio do Peixe.

A vítima estava a serviço da prefeitura quando foi abordada pelo autor do crime, que estava em posse de um revólver. O homem disparou três vezes contra a vítima, atingindo-a na perna e de raspão na cabeça.

O autor do crime foi identificado, um homem de 67 anos, com passagem policial por difamação. Ele deixou o local após os disparos.

A motivação do crime seria uma discussão entre os dois homens no período da manhã, em que ambos se ameaçaram, devido ao serviço prestado pela prefeitura.

Na casa do autor do crime, foi localizado um revólver calibre 38. A vítima foi atendida no posto de saúde e não corre risco de morte.

