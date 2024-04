Uma reunião entre a organização e representantes das cervejarias do país ditaram novidades para o próximo Festival Brasileiro da Cerveja (FBC), que será realizado entre 12 e 15 de março de 2025, em Blumenau. A conversa on-line, realizada nesta quarta-feira, 3, reuniu profissionais de 70% das cervejarias participantes da edição anterior do festival. Na ocasião, foi firmada a criação de um Conselho Consultivo, com representantes de todas as regiões do país.

A primeira decisão foi a opção pela realização do FBC em dois pavilhões da Vila Germânica, com cerca de 120 expositores, sendo que já estão confirmadas cervejarias de seis estados brasileiros. “Este evento é dos cervejeiros e sua opinião é essencial para melhorias e novas tendências”, afirmou Develon da Rocha, presidente da Semana Brasileira da Cerveja, que também congrega o Concurso Brasileiro (CBC), a Feira, o Congresso Internacional e a entrega da Comenda da Cerveja Brasileira.

“O concurso não para de bater recordes em número de amostras inscritas e de jurados internacionais. E a comenda foi uma inovação que perdurará, reconhecendo os nomes mais importantes deste mercado”, completou Rocha.

Marcos Schiavoni, mestre cervejeiro da Sabores do Malte – a mais premiada no CBC – enalteceu a criação do conselho. “Este relacionamento é essencial para o sucesso dos próximos festivais”, comentou. Entre as decisões do Conselho Consultivo estão inovações na programação musical, a atração ainda maior de visitantes de outras regiões do Brasil e estrangeiros e adequações ao desejo de um público em constante transformação.

“Queremos entregar um festival que agrade tanto aqueles que frequentam o evento há anos quanto esta nova geração, que está começando a apreciar uma boa cerveja”, explicou Rocha, adiantando que haverá espaço gratuito no FBC para as premiadas como melhor cervejaria do seu estado no CBC. Ao final, ficou agendada a primeira reunião do Conselho Consultivo para a segunda quinzena de maio.