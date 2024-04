Associação dos Pais e Amigos dos Autistas fará ação no Parque das Esculturas

A Associação dos Pais, Profissionais e Amigos dos Autistas (Ama) de Brusque, em parceria com a Secretaria de Saúde do município, vai promover no sábado, 6, no Parque das Esculturas, um evento em alusão ao Dia do Autista, celebrado na terça-feira, 2.

O encontro está marcado para iniciar às 15h. A ideia é promover interação e integrar as atividades do Centro de Reabilitação Especializado em Saúde Infantil (Cresi) junto com as atividades da Ama.

Toda a comunidade está convidada para participar do evento. A associação pede para que os participantes levem lanches e brinquedos para serem compartilhados em um piquenique. O Cresi também desenvolverá um circuito psicomotor com atividades desenvolvidas para as crianças autistas.

