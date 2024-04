Inauguração da Casa Scharf acontece neste domingo, em Guabiruba

No próximo domingo, 7, acontece a inauguração da Casa Scharf, a partir das 10h, na rua Prefeito Carlos Boos, no bairro Aymoré, em Guabiruba. Conhecida como museu e arquivo histórico da cidade, o local tem o objetivo de ser um local de preservação e celebração da herança cultural alemã na região.

Com seu estilo arquitetônico enxaimel característico, a Casa Scharf foi construída entre 1940 e 1945 para representar não apenas uma construção física, mas um elo tangível com o passado e a identidade cultural da comunidade.

Com uma área total de 140m², a Casa Scharf abrigará o arquivo histórico e um museu com acervo de itens históricos do município, proporcionando aos visitantes uma imersão na rica herança cultural da região. Além disso, servirá como ponto de leitura da Biblioteca Pública Municipal Prefeito Henrique Dirschnabel. Também é previsto que a casa seja um espaço para atividades culturais e outros eventos que enriquecem a vida cultural da comunidade.

A administração do museu está vinculada à Fundação Cultural de Guabiruba. Além da casa principal, o terreno adquirido inclui um galpão que será utilizado também em comum anexo para atividades e ações relacionadas à cultura

Segundo a superintendente da Fundação, Jenifer Schlindwein. “O museu é um passo valioso para o município em caminho à memória e preservação de quem somos e dos que virão, teremos um local seguro para dialogar e manter a história de Guabiruba. O patrimônio histórico do município está avançando com mais esta conquista para a população, sintam-se convidados a unir-se nesta celebração”.

Para mais informações, entre em contato com a Fundação Cultural de Guabiruba pelo telefone (47) 3308-3114 ou pelo e-mail: cultura@guabiruba.sc.gov.br.

