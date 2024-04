Prefeitura de Guabiruba inaugura novo museu dedicado à cultura alemã

A Prefeitura de Guabiruba inaugurou na manhã deste domingo, 7, um museu na Casa Scharf, no rua Prefeito Carlos Boos, no Aymoré. A estrutura tem como objetivo a preservação e celebração da herança cultural alemã na região. O evento contou com a presença, além de políticos locais e de moradores, também autoridades da Alemanha.

A Casa Scharf tem seu estilo arquitetônico enxaimel característico e foi construído entre 1940 e 1945. A área total do museu tem 140 m² e vai abrigar arquivo e um museu com acervo de itens históricos do município. O objetivo é que os visitantes sejam imergidos na herança cultural da região. O espaço foi adquirido em setembro de 2022 pela Fundação Cultural, que fará a gestão do museu.

“O processo de estruturação do museu se deu na aquisição do imóvel, com a elaboração do Plano Museológico através de uma empresa especializada e contatos importantes para o levantamento de informações, também a criação do projeto de lei que em breve aprovado no Legislativo denominará o Museu e Arquivo Histórico de Guabiruba – Casa Scharf e finalizando na futura contratação do museólogo e quadro pessoal para atuar diariamente no local”, explica a superintendente da Fundação Cultural de Guabiruba, Jenifer Schlindwein.

A superintendente ainda destaca a importância do espaço para a preservação da história do município. A inauguração do museu acontece no ano em que se comemora 200 anos da imigração alemã no Brasil.

“Com itens, documentos, fotos e demais objetos que irão compor o acervo, poderemos garantir as gerações passadas e futuras o digno tratamento e salvaguarda de fatos e lembranças importantes. Visar construir um futuro embasado em sua verdadeira jornada de existência. Pretende-se criar além das exposições, um espaço de arquivo histórico para pesquisas e consultas públicas, materiais bibliográficos e projetos educacionais para o público escolar e em geral”.

Além disso, a estrutura também vai ser um ponto de leitura da Biblioteca Pública Municipal Prefeito Henrique Dirschnabel. Também é previsto que o espaço seja utilizado para atividades culturais e outros eventos que enriquecem a vida cultural da comunidade.

O horário de funcionamento do museu ainda não foi definido. Jenifer explica que isso será feito após ser realizada a contratação de quadro pessoal para o museu.

“Com certeza está na pauta a abertura também aos finais de semana, somada a possibilidade de uma loja do artesanato guabirubense em anexo ao museu. Tudo isso será estudado e dialogado com os setores e parceiros envolvidos no projeto”.

