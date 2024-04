Trimania Vale: apostas de Brusque estão entre as seis que vão dividir prêmio de R$ 500 mil

Dois apostadores de Brusque estão entre os seis que vão dividir prêmio de R$ 500 mil sorteado pela Trimania Vale sorteado neste domingo, 7.

Os premiados são Osmar Westarb, que fez a aposta no Guarani, e Pedro Paulo Reitz, que apostou no Souza Cruz. Cada um deles vai levra R$ 83.333,33.

Outras três apostas de Brusque foram premiadas no giro da sorte com R$ 2 mil cada. O resultado completo e todos os nomes dos vencedores estão disponíveis no site da Trimania.

