Sob o céu cinzento da manhã deste domingo, 7, Guabiruba testemunhou o desdobrar de uma página viva na sua história, com a inauguração da Casa Scharf.

O evento, marcado pela presença de diversas autoridades, entre as quais não poderiam faltar o prefeito Valmir Zirque e seu vice, Cledson Kormann, demonstrou o compromisso da comunidade em celebrar e preservar suas raízes.

O novo museu de Guabiruba

Com uma área total de 140m², a Casa Scharf então abrigará uma coleção histórica e um museu, oferecendo aos visitantes uma imersão na rica herança cultural da região.

Além disso, será um espaço para atividades culturais e eventos, que que tendem a enriquecem a vida da comunidade, proporcionando um ambiente propício ao diálogo e à troca de experiências.

Localizada no bairro Aymoré, a Casa Scharf não vem ser apenas um museu; é um espaço de encontro, preservação e celebração da herança cultural alemã que permeia as veias deste município.

Uma joia arquitetônica de Guabiruba

Erguida entre 1940 e 1945, esta joia arquitetônica, de estilo enxaimel, transcende sua mera existência física, estabelecendo-se como um elo tangível com o passado e a identidade desta vibrante comunidade.

Sob a gestão dedicada da Fundação Cultural de Guabiruba, a Casa Scharf representa um marco na preservação e promoção do patrimônio histórico e cultural local.

Com o apoio da Biblioteca Pública Municipal Prefeito Henrique Dirschnabel, este espaço será também um ponto de acesso à informação e à cultura. Assim, promoverá o desenvolvimento intelectual e social da comunidade.

Como destaca a superintendente da Fundação, Jenifer Schlindwein, “o museu é um passo valioso para o município em caminho à memória e preservação de quem somos e dos que virão”.

“Teremos um local seguro para dialogar e manter viva a história de Guabiruba. Esta conquista é para toda a população, um testemunho do avanço do patrimônio histórico do município”, conclui Jenifer.

