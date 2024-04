Nesta manhã de sábado, 6, as famílias puderam se reunir na praça Barão de Schneeburg, no Centro de Brusque, para prestigiar mais uma edição do Sábado Fácil, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

O clima era de entusiasmo contagiante e animação, afinal, todos já estavam cientes de que encontrariam uma ampla gama de serviços e atividades para desfrutar ao longo do dia.

Desde cedo, a praça se encheu de vida, com pessoas buscando orientações de saúde, realizando testes de acuidade visual e consultas de crédito no SPC e Serasa.

O Procon também esteve presente para oferecer orientações e esclarecimentos, enquanto as atrações musicais proporcionam um ambiente descontraído e alegre.

Para os pequenos, houve diversão garantida, diante de atividades então especialmente preparadas para eles.

Um sábado de serviços e entretenimentos

Foi, sem dúvida, uma manhã em que a comunidade se uniu em torno do bem-estar e da diversão, aproveitando cada momento.

A programação começou às 9h e se estende ao longo do período, com a sugestão de que as lojas estendam seu horário de atendimento até 17h, permitindo que todos possam desfrutar plenamente do Sábado Fácil.

Assim, a ocasião é uma oportunidade para as famílias desfrutarem juntas, criando memórias e fortalecendo os laços comunitários.

O Sábado Fácil é mais do que um evento, é um momento de celebração e encontro, onde a cidade se torna ainda mais vibrante e acolhedora.

