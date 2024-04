Em meio à agitação das redes sociais, surgem relatos preocupantes de um iminente pulso de frio intenso, prestes a atingir Santa Catarina neste mês de abril.

No entanto, é imprescindível esclarecer que tais previsões carecem de embasamento científico e não contam com respaldo dos especialistas em meteorologia.

O renomado meteorologista Leandro Puchalski, reconhecido por sua precisão e expertise na área, então utilizou suas plataformas digitais para desmentir categoricamente esses boatos.

Em um comunicado oficial, Puchalski esclareceu a verdade por trás dessas fake news, ressaltando a importância de recorrer a fontes confiáveis e embasadas em dados precisos.

Diante disso, é fundamental que a população esteja atenta e não se deixe influenciar por informações infundadas que circulam na internet.

Confira abaixo o boletim completo emitido pelo profissional e fique por dentro do que realmente está acontecendo em relação às condições climáticas em Santa Catarina.

Sem frio intenso à vista

*Boletim: Leandro Puchalski >>

A informação que tem ganhado destaque nas redes sociais, sugerindo uma iminente onda de frio intenso em Santa Catarina neste mês de abril, é inverídica.

Até o momento, temos informações concretas sobre o deslocamento de uma massa de ar com características de inverno pelo oceano, previsto para ocorrer entre os dias 11 e 13 de abril.

Entretanto, por que então estão surgindo especulações sobre condições geladas no estado?

Este sistema invernal, que vale ressaltar, se deslocará pelo oceano, pode exercer certa influência nos três estados do Sul do Brasil, dos quais Santa Catarina faz parte.

Diante disso, é esperado uma diminuição das temperaturas em relação ao que estamos experimentando atualmente, porém, está longe de representar um padrão de inverno que altere drasticamente o comportamento atmosférico.

Frio apenas moderado

Portanto, podemos antever, para a próxima semana, entre os dias 11 e 13 de abril, uma discreta queda nos valores dos termômetros.

No entanto, é importante destacar que essa previsão pode sofrer alterações, pois a meteorologia está sujeita a mudanças constantes à medida que novas atualizações dos modelos surgem.

Por ora, não há previsão de frio intenso para o estado em abril. Vale lembrar que esta projeção também se aplica à cidade de Brusque e sua região.

*Assista ao vídeo de Puchalski >>

Fotos e mais notícias após anúncios

Vamos fazer uma breve pausa nas informações para um agradecimento especial aos patrocinadores do Blog do Ciro Groh, que apoiam a continuidade de nosso trabalho.

Convidamos você a então conhecer cada um deles por meio dos logotipos a seguir; clique para explorar os produtos e serviços que oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. Santuário rústico: conheça a igreja de Brusque então abraçada pela natureza

2. GALERIA – Cachoeiras de Brusque se tornam o refúgio perfeito no calor

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição deste domingo, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir, resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar, pois, que não foram registradas apenas eventos de garoa em pontos isolados durante esse intervalo (indicado em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã deste domingo em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK