Homem é preso após agredir a companheira com tapa no rosto em Guabiruba

Um homem de 26 anos foi preso após agredir a companheira na noite deste sábado, 6, no Centro de Guabiruba.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 21h45. De acordo com relato da vítima, ela foi agredida com um tapa no rosto. O homem ainda quebrou o celular dela e jogou suas roupas para fora de casa.

O homem foi detido e conduzido a delegacia de Polícia Civil.

