Prefeitura de Nova Trento divulga processo seletivo para vagas temporárias na administração pública; confira setores

A Prefeitura de Nova Trento divulgou a abertura do processo seletivo para preenchimento de cadastro reserva para vagas temporárias em todas as áreas da administração pública. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de janeiro.

A execução técnico-administrativa ficará a cargo da empresa Acesse Concursos LTDA, seguindo as instruções especiais do edital e a legislação vigente.

O edital completo e as inscrições estão disponíveis em www.acesseconcursossc.com.br.

A prova objetiva e prática está prevista para o dia 4 de fevereiro, regida pelos editais de número 001/2023 e 002/2023.

