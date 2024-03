Prefeitura de São João Batista lamenta morte de servidor aos 63 anos

O servidor da Prefeitura de São João Batista Nelson Leite, de 63 anos, morreu na segunda-feira, 18. A prefeitura emitiu uma nota lamentando o falecimento dele.

Nelson era condutor de ônibus escolar desde 2007. Ele faleceu no Hospital Monsenhor José Locks e deixa esposa, dois filhos e dois netos enlutados.

Ele será sepultado no Cemitério Municipal de São João Batista às 15h desta terça-feira, 19.

Veja a nota completa da prefeitura:

“A administração municipal de São João Batista manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento de Nelson Leite, aos 63 anos, ocorrido na tarde desta segunda-feira, 18, no Hospital Monsenhor José Locks. Nelson era funcionário da Prefeitura Municipal de São João Batista, na função de Condutor de Veículo Pesado – Ônibus Escolar, desde 2007. Deixa esposa, dois filhos, dois netos e demais familiares. Nossa solidariedade a todos enlutados pela irreparável perda. Seu corpo será velado na Capela Mortuária de São João Batista. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de São João Batista nesta terça-feira, 19, sendo realizado, a partir das 15h, missa de corpo presente na Capela Sagrada Família, no bairro Cardoso”.

