Presidente do Hospital Dom Joaquim apresenta reformas, modernizações e projetos para o futuro

Nos anos de 2022 e 2023 o Hospital Dom Joaquim vem passando por uma série de reformas e melhorias em toda sua infraestrutura. A modernização também vem resultando em números expressivos quando se fala em atendimentos. Se somados, os números de atendimentos realizados até o dia 31 de outubro chegam a mais de 109 mil.

Entre as reformas mais esperadas está o centro de imagem do hospital. O espaço deve iniciar o atendimento aos pacientes nos próximos 30 dias. Ele faz parte do projeto de reformulação e está no aguardo de algumas documentações para começar a funcionar.

“Temos hoje uma estrutura de excelência que, inclusive, não é vista em todo hospital. Nos enquadramos em tudo que foi pedido pela Vigilância. O hospital está moderno e novo graças as parcerias que temos e as emendas conseguidas. Estamos prontos para atender mais pessoas, temos potencial para isso”, diz o presidente do hospital, padre Valdir Bernardo Prim.

Renovação de contrato

O hospital possui 2,4 mil metros quadrados divididos em dois pavimentos. Conta também com um centro de imagem, 48 leitos, quatro salas de centro cirúrgico, 16 especialidades, cerca de 90 funcionários e atende sete dias por semana, 24 horas por dia.

Questionado sobre a saúde financeira do local após tantas reformas, o presidente explica que o Dom Joaquim se mantém ‘no verde’, porém, a falta de conversa por parte da Prefeitura de Brusque sobre a renovação do contrato de parceria preocupa não só a parte administrativa, mas sim todo o corpo de funcionários.

“São 90 famílias que dependem diretamente do hospital, é um número muito importante. Em janeiro o contrato termina e ainda não fomos procurados para renovação. Fizemos reformas e modernizações para atender as pessoas da melhor maneira possível. Para seguir progredindo, é preciso a renovação”.

Raul Civinski de Souza, gestor do hospital, complementa dizendo que o local possui condições de atender muito mais pessoas, mas para isso, também seria preciso a contratação de novos profissionais.

“É uma matemática simples. Espaços e condições temos, mas só precisaríamos contratar mais gente. Sabemos que temos potencial e que as pessoas são muito bem atendidas aqui. O Bateas, por exemplo, é um bairro distante, mas os moradores procuram a gente para serem atendidos. A distância não importa quando se trata de um bom atendimento. A renovação do contrato é necessária para que possamos prosseguir fazendo esse belo trabalho”, diz Raul.

Números

A pedido do jornal O Município, o gestor do hospital apresentou os números obtidos no ano de 2023 (até dia 31 de outubro). Ele lembra que ainda há números em processamento, ou seja, serão maiores do que os apresentados. Até o momento, foram mais de 50 mil consultas no pronto atendimento, e 1,2 mil cirurgias realizadas.

“São números expressivos para um hospital com 90 funcionários. Nos desdobramos para realizar tudo e por isso a parceria do poder público é importante. Precisamos seguir crescendo tanto nos números quanto na qualidade do atendimento e serviço prestado à comunidade”, complementa Raul.

Planos para o futuro

Além das reformas e melhorias já realizadas, padre Valdir adiantou ao jornal O Município que algumas mudanças ainda devem ser concretizadas este ano. Já outras, seria para o biênio 2024-2025.

“Queremos colocar paver e fazer um espaço para ambulâncias na parte de trás ainda neste ano. Assim, os pacientes terão mais comodidade ao estacionar os carros e o serviço de pronto atendimento uma parte separada”.

Também deverá ser assinado nos próximos dias um contrato com a secretaria de Saúde do estado para a realização de 50 cirurgias no hospital, o que deve diminuir o tamanho da fila de espera. Serão 10 cirurgias de varizes, 8 hernioplastia, 5 colecistectomia videolaparoscópica, 5 postectomia, 5 tratamentos de hidrocele, 5 de varicocele e 10 tratamentos de síndrome compressiva em tunel osteo-fibroso ao nível do corpo.

“Ampliar o número de hospitais que participam do mutirão de cirurgias eletivas é fundamental para reduzir, cada vez mais, o tempo de espera dos pacientes. Essa é mais uma unidade que está aderindo ao programa. Agradeço imensamente a gestão municipal e a direção do hospital por compreenderem a importância do atendimento o mais rápido possível dos nossos pacientes”, disse a deputada Federal licenciada e secretária de Saúde do estado Carmen Zanotto, que auxiliou no contato do hospital com o governo do estado.

Vale lembrar que neste ano o hospital também foi credenciado para realizar procedimentos de vasectomia junto ao Sistema Único de Saúde (SUS) em Brusque.

Já para o próximo biênio, os 38 leitos SUS do hospital devem passar pela mesma modernização que a sessão particular teve. Um novo laboratório também deve ser inaugurado em janeiro de 2024.

“O que já está bom, ficará ainda melhor. Queremos um hospital completamente novo. As pessoas precisam saber que aqui há um hospital completo e pronto para atender a todos. Não há motivo para filas gigantescas em outros locais se aqui há capacidade para realizar os atendimentos” complementa o presidente.

Melhorias realizadas no hospital em 2022 e 2023

Nova Unidade de Internação Materno Infantil;

Modernização do Pronto Atendimento;

Modernização da Central de Material Esterilizado;

Renovação dos equipamentos do Centro Cirúrgico;

Novas camas hospitalares motorizadas;

Novas longarinas e sofás;

Novo Centro de Imagem;

Tomografia computadorizada: raio X digital e ultrassonografia;

Novas salas de colonoscopia e endoscopia digestiva alta.

