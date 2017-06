Previsão para Brusque indica mais chuva nos próximos dias e preocupa Defesa Civil

De acordo com as meteorologistas Gilsânia Cruz e Laura Rodrigues, da Epagri/Ciram, órgão oficial usado pela Defesa Civil de Brusque, a previsão indica mais chuva para quarta e quinta-feira, 8, em volume menor do que o já registrado na segunda-feira, 5, mas ainda motivo de preocupação.

Segundo a Epagri, a previsão é de chuva para todas as regiões, com volume previsto entre 10 e 30 milímetros, para quarta ao longo do dia. A meteorologia indica que a chuva deve se concentrar mais no final do dia.

A quinta-feira é o dia que mais preocupa as Defesas Civis estadual e municipal, pois a previsão é de chuva mais intensa, com valores de 40 a 60mm, em média, no Vale do Itajaí – inclusive na microrregião de Brusque.

Há também, dizem as meteorologistas, condições climáticas para chuvas pontuais em torno de 100 mm, no Oeste, Meio Oeste, Planalto Sul e Litoral Sul. A Epagri/Ciram também alerta para risco de temporais isolados no Estado.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Brusque, Edevilson Cugik, existe preocupação, mas tudo depende da forma como irá chover, se for concentrado ou não. “Tem a previsão que volte a chuva. Se chover o que está previsto para hoje, não terá problemas”.

A preocupação maior é com amanhã. “É um volume bem maior, cerca de 60 milímetros, não é um volume tão alto, já passamos várias vezes por esse volume, mas é capaz de causar alagamentos”, diz Cugik.