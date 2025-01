Primeiro grupo de bombeiros voluntários de Botuverá celebra formatura

A primeira turma de bombeiros voluntários de Botuverá se formou em cerimônia nesta sexta-feira, 24. A solenidade aconteceu no restaurante Porto Franco.

São 15 bombeiros voluntários formados. Eles vão atuar nas cidades de Botuverá, Brusque e Guabiruba.

Os bombeiros comunitários irão atuar auxiliando as guarnições militares nos atendimentos e emergências na região.

Esta é a primeira turma de bombeiros comunitários realizada na cidade, um marco histórico para Botuverá, que comemorou no último dia 19 a ativação do serviço do Corpo de Bombeiros durante 24 horas na cidade, para melhor atendimento à população.

Leia também os destaques da semana:

1. Avanço lento: prefeitura cobrará empresa por atrasos em obra na avenida Primeiro de Maio

2. Evento em Guabiruba promete fazer a maior pizza de Santa Catarina

3. Fortnite: brusquense de 13 anos está entre os 100 melhores do Brasil no jogo

4. Proposta para permuta do Albergue e Centro POP de Brusque ainda não tem interessados

5. Brusque e região registram queda nos nascimentos pelo quinto ano consecutivo

Assista agora mesmo!

Queda do avião em Guabiruba: testemunhas relembram acidente de 1995 e visitam destroços da aeronave: