Problema com tubulação causa alagamento em pátio de casa no Bateas, em Brusque

Uma casa na rua Ilma da Silva Rubik, no bairro Bateas, vem registrando alagamentos frequentes. De acordo com Clésia Patrício, dona do imóvel, a tubulação possivelmente entupida causa o problema no local.

Ela relata que entrou em contato com a Secretaria de Obras pela primeira vez há 15 dias, por ligação, mas até o momento nada foi feito. Clésia afirma que o pátio da casa alaga em dias chuvosos.

“Já faz cerca de 15 dias que estamos ligando para a Secretaria de Obras. Acredito que a tubulação está toda entupida. Pensamos que era só a boca de lobo, até cavamos, mas não tem jeito. A água está voltando da rua”, explica.

O que diz a Secretaria de Obras

Procurado pela reportagem de O Município, o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, informou que enviaria uma equipe ao local. “Nesta quinta-feira, nós temos frentes de trabalho em regime de plantão. Vou pedir para alguém ir ao local verificar a situação”, afirma.

