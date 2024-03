Problemas em ar-condicionado de sala causam transtornos na escola Ivo Silveira, em Brusque

A comunidade da Escola de Educação Básica Ivo Silveira, localizada no bairro Águas Claras, entrou em contato com o jornal O Município para expor que problemas no ar-condicionado de uma sala tem causado transtornos.

De acordo com uma fonte que não quis se identificar, parte dos alunos foi prejudicada na última sexta-feira, 15, por causa de problemas de energia.

Procurada pela reportagem, a coordenadora regional de Educação de Brusque, Flávia d’Alonso, afirmou que um eletricista irá fazer a manutenção do aparelho. De acordo com ela, o profissional atua na unidade na manhã desta terça-feira, 19.

Leia também:

1. Escritura do terreno da subestação de Botuverá é entregue à Celesc, em Florianópolis

2. Ação conjunta das polícias apreende carga de cocaína avaliada em R$ 11 milhões, em Balneário Camboriú

3. Rodovia Pedro Merizio, que liga Botuverá a Brusque, terá três pontos com terceira faixa

4. Diretoria de Trânsito implanta bolsões de proteção para motos em ruas de Brusque

5. Prefeitura de Brusque envia à Câmara projeto de criação de programa de compliance; saiba como vai funcionar

Assista agora mesmo!

Médica da UTI pediátrica atende crianças que chegam ao hospital entre a vida e a morte: