Procon de Brusque vira ponto de coleta para doações do Natal Solidário para crianças carentes

O Lar Sagrada Família, entidade destinada a proteção provisória de crianças, está realizando a campanha Natal Solidário, e o Procon de Brusque, localizado na Praça da Cidadania, é um dos pontos de coleta para brinquedos e produtos de limpeza. A arrecadação já está em andamento e seguirá até o dia 19 de dezembro.

O diretor do Procon, Rodrigo Felipe da Silva, convida toda a população para contribuir com doações. “Infelizmente, temos um número significativo de crianças em situação de baixa renda em Brusque. Ações como essa visam proporcionar esperança, amor e confraternização à comunidade. Vamos proporcionar um Natal digno para todos!”.

Parceria

Além do apoio com o Procon, o Lar Sagrada Família também fechou parceria nesta quinta-feira (7), com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. O objetivo é promover a proteção integral por meio do acolhimento institucional de crianças em situação de vulnerabilidade pessoal e/ou social. O repasse é de mais de R$ 317 mil.

