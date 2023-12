Programação de Natal em destaque: confira oito coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

1. Largada do Natal de Brusque

A abertura do Natal de Brusque acontece nesta sexta-feira, 8. A programação inicia às 14h com o 2º Natal Musical de Brusque. Às 15h, Braion Quarteto se apresenta. Na sequência, vem a Banda Noel, o Trio Sonata, e a Orquestra Municipal de Guabiruba. A abertura oficial do Natal, com chegada do Papai Noel e acendimento das luzes natalinas, acontece às 20h30. Para finalizar, a Banda Natal Musical sobe no palco às 21h. As atrações seguem no sábado, 9, e domingo, 10, com música, atrações culturais e contação de histórias

2. Abertura da Pelznickelplatz

A Pelznickelplatz, que fica no Imigrantes, em Guabiruba, abre suas portas para visitação do público a partir desta sexta-feira, 8. A casa dos papais-noéis do mato estará aberta nos dias 8 e 9, das 19h às 23h e no domingo, 10, das 17h às 21h. Nos dias 15 e 16, das 19h às 23h, e, no dia 17, das 17h às 21h. A Pelznickelplatz fica na rua Nicolau Schaefer, 647. A entrada custa R$ 10 (crianças menores de 12 anos não pagam).

3. Sarau itinerante

O recital Sarau Itinerante Adolpho Mello acontece neste sábado, 9, na paróquia São Judas Tadeu, na rua Santa Cruz, 177, no Águas Claras, em Brusque. O evento inicia às 20h. O evento celebra a memória do violinista e compositor catarinense Adolpho Ferreira de Mello, nascido em São José da Terra Firme, em 1861, tem produção artística do Maestro Victor Lanzoni Alves e vai contar com apresentações do pianista Marcos Rocha e do violinista Juan Rossi.

4. Feira livre

Neste sábado, 9, será realizada em Brusque uma feira livre, no estacionamento da Villa Schlösser, na avenida Getúlio Vargas, no Centro. O evento ocorre das 9h às 19h. Haverá uma grande variedade de produtos, além de espaços para ONGs e entidades voluntárias. Além disso, serão arrecadados alimentos para doação, assim como ração para pets. Por fim, a feira terá venda de pastel, caldo de cana, doces, salgados e artesanato.

5. Costelaço

O Hotel Estação 101 promove neste sábado, 9, um Almoço Costelaço com música ao vivo a partir das 11h. A refeição será servida das 11h às 14h no estilo buffet livre, com pratos quentes, saladas e sobremesas inclusas, além da costela feita em fogo de chão. A atração musical será Charden. Os ingressos antecipados estão à venda no site da Ingresso Nacional por R$ 69,90 + taxas. Mais informações no (47) 98827-9566.

6. Feira Empreender

O Núcleo de Mulheres Empreendedoras da Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (Ampebr) iniciou a Feira Empreender nesta quinta-feira, 7, e vai até o dia 17,. O evento acontece no pavilhão da Fenarreco. São 60 expositores, com produtos de vários segmentos, como artesanato, acessórios, decoração, presentes, entre outros. Ainda há espaço de gastronomia e a presença do Papai Noel, trenzinho de Natal, parquinho e personagens infantis para animar a criançada. Na sexta-feira, 8, o evento inicia às 12h e vai até às 22h. Já no sábado, 9, e domingo, 19, vai das 10h às 22h.

7. Casa de Natal do Brilhante

A casa de Natal do Brilhante, localizada em Itajaí, já está aberta para visitação. Nesta sexta-feira, 8, vai acontecer a chegada do Papai Noel, junto com os personagens Mickey e Minnie, por volta das 19h30. Além disso, será servido um buffet de massas, com o valor de R$ 69,90/quilo. O valor da entrada é R$ 10. As crianças de 6 a 10 anos pagam meia entrada. Já para as crianças de até 5 anos a entrada é gratuita. A casa, que fica localizada na rua José Lana, número 295, ficará aberta todos os dias a partir das 19h até o dia 30 de dezembro.

8. Bazar das fábricas

Nesta sexta-feira, 8, e sábado, 9, a Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (Ampebr) segue com a 10ª edição do Bazar das Fábricas, na Villa Schlosser. No local, são comercializadas peças masculinas, femininas, infantil, moda fitness e plus size, com valores a partir de R$ 15, de 15 empresas associadas participantes do evento.

Na sexta-feira, o atendimento será das 12h às 20h. Já no sábado, 9, o bazar funcionará das 9h às 18h. Serão aceitos dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito e Pix como forma de pagamento.

Assista agora mesmo!

BRIGADEIRO FIT: SOBREMESA DELICIOSA SEM LACTOSE: