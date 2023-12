Em uma empresa aqui da cidade, um dos gerentes saiu de férias por trinta dias e colocou um dos seus subordinados de confiança no seu lugar. Passados os trinta dias, o gerente voltou ao trabalho e cobrou 50% do salário do seu subordinado.

O subordinado resolveu então acionar o “compliance” da empresa e dedurou o gerente pela prática sem pé nem cabeça que ele considerou abusiva. O dono da empresa então ficou sabendo o que estava acontecendo e acionou o seu conselho de administração para resolver a questão.

O advogado do gerente alegou que isso tudo que aconteceu foi uma armação do subordinado para tomar o lugar do gerente na empresa, mas na verdade quem pediu férias e colocou o subordinado no lugar e cobrou 50% do salário foi ele mesmo: o gerente. O que você acha que o dono da empresa deveria fazer com o gerente?

a) nada, todos os gerentes fazem isso no Brasil

b) demitir, mas acomodá-lo em outra das empresas do grupo, afinal de contas ele é muito bom no que faz

c) demitir e proibir de ser gerente pelos próximos 12 anos

d) demitir o subordinado que foi dedo-duro porque isso não se faz de acordo com as leis milenares regidas pela convenção político partidária brasileira dos picaretas de plantão

Cidade da Poeira

O pessoal que curte uma boa música country americana deve estar com o sorriso atrás da orelha vendo Brusque parecer cada vez mais com uma daquelas cidades do velho oeste americano, lá do interior do interior do fim do mundo onde Judas perdeu as botas do Texas. Só faltam mesmo aqueles rolos de feno rolando no meio da poeira que assola toda a nossa cidade. Poeira, lama, buracos, sujeira nas ruas, caminhões para todos os lados, alguns parecem que estão andando igual baratas tontas, montes de barro que viram poeira quando tem sol e lama quando tem chuva. Que tristeza ver nossa cidade assim!

Pensem!

O município de Rio do Sul pelo CENSO de 1980 possuía cerca de 37 mil habitantes, quase o mesmo número de habitantes de Brusque na época, em torno de 41 mil. Hoje temos 130 e eles 72. Cidade capital do Alto Vale do Itajaí, com comércio forte, grandes empresas, etc. A quantidade de enchentes uma atrás da outra sem que as autoridades fizessem nada pra melhorar a situação fizeram com que ela se acabasse em nada ou vocês acham que alguém quer morar num lugar que nos últimos 60 dias ficou 30 debaixo d’água? Fica uma dica aqui pra todos nós, principalmente para os empresários que aqui possuem os seus negócios: porque não se unem de uma vez por todas em busca da construção da barragem de Botuverá? Do poder público não adianta esperar mais nada, até porque a única barragem que tem aqui em Brusque é a do Samae, entre os bairros Jardim Maluche e Guarani e convido a todos vocês para irem lá ver o estado de calamidade que se transformou aquele local por culpa única e exclusiva da administração pública com obras muito mal feitas e sem pé nem cabeça. Vão lá ver o que aconteceu com a Beira-Rio que já estava ali naquele ponto, encostada nessa barragem e vejam o que a força da água das enchentes aliada a péssima qualidade da obra fez com o local! Aliás, ali nem deveria existir essa barragem, várias pessoas já alertavam para isso, mas mesmo assim insisto em convidar todos vocês para irem até lá conhecer a faixa de gaza que se tornou aquele lugar. Está mais do que na hora das pessoas mais importantes da cidade (e não são os políticos não, sempre tenham isso em mente!) começarem a se mexer ou podemos virar uma Rio do Sul só por causa do que chove lá em Vidal Ramos. Sempre lembrando que aquele que quiser ser prefeito da cidade e não pretender continuar as Beiras-Rios que fique em casa e não atrapalhe, como uns e outros já nos atrapalharam deixando a cidade vários anos sem obras nesse sentido.

Tá maduro pra cair

A Venezuela, aquele país que não tem nem comida pra população e nem papel higiênico pra limpar a bunda, aquele país que o povo quer ir embora de lá a qualquer custo porque é um país horrível de se viver em vários aspectos, resolveu que vai invadir a Guiana para pegar um pedaço (pedação na verdade) daquele país para eles. Já fizeram até o mapa novo! O Brasil, querido como ele só, mandou para ajudar a Guiana, 20 blindados do exército, mas eles vão demorar 30 dias para chegar lá. Devem estar indo pela estrada velha da Limeira e carregados até na “sóca” de cal e broxa para pintar meio fio. Olha, vamos rezar pra nunca ter guerra por aqui porque senão…

Brusque

Idade: 163 anos

Altura: 30 metros acima do nível do mar

Treina: sim, no Senai

Tatuagem: não, mas muitas marcas do tempo

Piercing: buraco tem bastante, mas sem piercing

Fobia: chuva forte em Vidal Ramos

Estação favorita: primavera sem El Niño

Lugar favorito: bar

Bebida favorita: cerveja

Comida favorita xis salada

Viagem favorita: Balneário Perequê

A luta continua

A pessoa vai na academia numa quarta-feira às 10:30h da manhã e coloca no Instagram aquela famosa frase “Eu que lute!”. É o mundo virado de ponta cabeça pra baixo mesmo!

Pagando pra se incomodar

O dono do Botafogo, o americano JohnTex, que não é a camisinha, mas entrou no buraco junto, vai entrar com uma ação na justiça comum alegando que o campeonato brasileiro tem resultados manipulados. Olha, ele já havia conseguido passar vergonha que chega esse ano, mas agora ele quer ganhar tipo assim uma Bola de Ouro da vergonha, é isso mesmo Arnaldo? Eu nunca vi americano que entende de futebol e acho que não vou ver nunca!

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana vai pro meu amigo Osmar Boos, Ismael Torresani, Fabrício Landeira, Rafael Agostinho, Euclides Gomes (Kid) e para minha comadre Valquiria Cim da Silva. Bom final de semana a todos e fiquem com Deus!

Sabedoria Butecular

“Tratar bem as pessoas é melhor que postar versículos bíblicos que você não pratica!” – Jairo Lenzi do Steffen