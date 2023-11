Projeto que nomeia Guabiruba como capital catarinense do Pelznickel tramita na Alesc

Tramita na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc) o Projeto de Lei 193/2003, que vai denominar Guabiruba a “Capital Catarinense do Pelznickel”. De autoria do deputado Napoleão Bernardes, o PL precisa de aprovação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e da Comissão de Educação e Cultura, para então ser votado em plenário.

“A titulação de Guabiruba como a “Capital Catarinense do Pelznickel” possui dois vieses. O primeiro, claro, é reconhecer e homenagear esse aspecto que é o grande símbolo da cultura guabirubense. Quando falamos de Guabiruba, logo vem à cabeça esse personagem folclórico, que é o Pelznickel. São coisas indissociáveis. O segundo tem a ver com a criação de uma marca que, certamente, ajudará a impulsionar ainda mais o turismo e, por consequência, a economia local, gerando mais oportunidades e renda”, explica Napoleão.

De acordo com ele, a expectativa é que a votação ocorra ainda este ano. “Tenho muita confiança de que o projeto seja votado ainda em 2023, porque só precisará passar pelo crivo de duas comissões, antes de ir para deliberação em Plenário. Estou trabalhando para que a tramitação seja a mais célere possível, já que o Pelznickel é uma grande atração de fim de ano e seria o momento ideal para prestarmos um justo reconhecimento a essa cultura tão rica e marcante para Guabiruba”, destaca.

Para o prefeito, Valmir Zirke, será um grande avanço para Guabiruba. “Temos que mostrar aquilo que é nosso e fazer com que a cidade realmente seja divulgada pelo Pelznickel. Fico muito feliz com esta conquista e tenho certeza que vai acontecer o quanto antes, até em função do esforço do deputado Napoleão”, ressalta.

Reconhecimento

Segundo o presidente da Sociedade do Pelznickel, Vandrigo Kohler, o título de “Capital Catarinense do Pelznickel” representa o reconhecimento da sociedade civil ao trabalho realizado na cidade.

“Formalmente atuamos com a Sociedade do Pelznickel desde 2005, no início sem estatuto e a partir de 2018 com a formação oficial da primeira diretoria. Houve uma evolução tanto da parte burocrática, como da própria tradição durante esses anos, tanto que Guabiruba começou a ser chamada de Terra do Pelznickel, o que sempre foi uma honra para nós.

Ele destaca que tudo foi possível graças ao esforço da sociedade e que o título vem para coroar todo o esforço feito para manter a tradição viva.

