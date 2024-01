Pronegócio: 65ª edição do evento apresenta coleção Inverno 2024 em Brusque

Iniciou nesta segunda-feira, 15, a 65ª Pronegócio, no Pavilhão da Fenarreco, em Brusque. Até a quinta-feira, 18, o evento promovido pela Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (Ampebr) em parceria com o Sebrae-SC, apresenta aos mais de 600 compradores, de todo o Brasil, a coleção Inverno 2024 de mais de 130 fabricantes catarinenses.

Segundo o presidente da Ampebr, Mauro Schoening, as expectativas para a semana são positivas. Ele detalha que quase todas as empresas convidadas aderiram a rodada e estarão presentes ao longo dos quatro dias de evento.

“Nossas expectativas, de meses atrás, se concretizaram: hoje tivemos a adesão de 99% dos compradores. O showroom estava cheio durante toda a manhã, e todos os compradores com quem conversamos gostaram das mercadorias. Estamos com intensas negociações, e é perceptível a geração de negócios. Pelo primeiro impacto podemos dizer que vamos ter uma semana muito produtiva”, comenta Schoening.

Ele ainda ressalta que a Ampebr espera um movimento ainda maior no decorrer da rodada. “Nossos motoristas estão buscando mais compradores, que chegam a Santa Catarina nos aeroportos de Joinville, Navegantes e Florianópolis. Eles estão se deslocando de suas cidades para cá, e a tendência é de que a partir desta terça-feira, 16, teremos um fluxo ainda maior de clientes no evento. Nossas expectativas são as melhores, já que a diretoria se empenhou muito para organizar esse grande evento. Assim, acreditamos que vamos atingir a meta de comercializar mais de 1 milhão de peças”, projeta o presidente da entidade.

Desfile

Nesta terça-feira, 16, acontece o tradicional Desfile da Pronegócio. Na passarela, 25 empresas participantes desta edição da rodada irão apresentar quatro looks cada, com as principais tendências da coleção Inverno 2024. O desfile acontece no Clube Santos Dumont e é exclusivo para convidados.

O presidente da Ampebr destaca que este será um momento-chave para a rodada. “Nosso desfile será o grande auge da semana, pois lá os clientes têm a oportunidade de ver as peças nos modelos, com combinações de acessórios. Na rodada eles veem as peças nos cabides e o que é diferente quando as mesmas estão na passarela”, frisa.

