VÍDEO – PRF apreende mais de 4 quilos de “supermaconha” na BR-101, em Porto Belo

Na noite desta segunda-feira, 15, na BR-101 em Porto Belo, policiais rodoviários federais localizaram 4,7 quilos de skunk, também conhecido como “supermaconha”. A droga possui até dez vezes mais princípios ativos do que a maconha normal.

De acordo com o relatório da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um Ford Ka não obedeceu a ordem de parada e fugiu por quase 2 quilômetros, até desistir e parar no acostamento. No banco traseiro, os agentes encontraram uma sacola plástica contendo diversos pacotes da substância.

O motorista de 23 anos, que não era habilitado, disse que buscou a droga na região de Itajaí para revender no Sul de Santa Catarina. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Itapema, onde vai responder por tráfico de drogas.

