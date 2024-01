Polícia Civil suspeita que empresário brusquense tenha assassinado esposa dentro de apartamento, em Itapema

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a morte do empresário brusquense Sérgio Souza Corrêa e da esposa, Eduarda Gorgik, achados dentro de um apartamento em Itapema no domingo, 14. A principal suspeita é que se trata de um caso de feminicídio.

De acordo com o delegado, Ícaro Malveira, responsável pelo caso, a investigação parte da cena do crime, onde um revólver foi encontrado próximo ao corpo do empresário, o que reforça a hipótese de que Sérgio atirou na esposa e depois tirou a própria vida. Porém, o inquérito ainda está em estágio inicial.

“Já foram requisitadas perícias no local e nos corpos das vítimas, contudo ainda não há laudos periciais. A princípio, conforme a dinâmica da cena do crime, houve feminicídio. Agora resta verificar a motivação”, explicou o delegado.

A arma encontrada na cena do crime e os celulares de Sérgio e da esposa já foram recolhidos e também passam por perícia. Segundo o delegado Ícaro Malveira, até o final desta semana, os parentes serão intimados para depor.

O caso

A Polícia Militar foi acionada e chegou até o local, um prédio no Centro da cidade, na rua 115, e encontraram o apartamento já com a porta aberta. Ao entrar, avistaram os corpos de Eduarda e Sérgio Corrêa no chão, com muito sangue em volta. Próximo a mão do homem estava um revólver.

A área foi isolada, e a PM acionou Polícia Civil, Instituto Geral de Perícias e a Polícia Científica.

Funcionário do homem quebrou janela para entrar no apartamento

Um homem, que encontrou os corpos, relatou que prestava serviços ao homem e entrou em contato para saber se precisava fazer uma viagem, mas não conseguiu. Ele, então, decidiu ir até o apartamento, já que ele não costumava demorar a responder.

Ao chegar no prédio, viu o celular dele e da esposa dentro de um hidrante, o que lhe chamou a atenção. Ele, então, contactou a irmã do homem para ir até o local, pois ela possuía a chave reserva.

Eles, porém, não conseguiram entrar, pois o imóvel estava trancado por dentro. Por isso, decidiram arrombar a porta, mas também não conseguiram. Eles, então, acessaram a sacada pelo apartamento do vizinho.

O homem precisou quebrar o vidro da sacada para entrar e sofreu uma lesão na mão. Ele, então, viu os corpos e a arma, e acionou a polícia.

