Casamento Coletivo: veja como se inscrever para o evento em 2024 em Brusque

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Brusque abriu as inscrições para o Casamento Coletivo 2024. O evento ocorrerá no dia 26 de abril, no Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, e é voltado a casais com vulnerabilidade econômica, residentes em Brusque.

Os interessados devem fazer a inscrição pessoalmente na Secretaria de Desenvolvimento Social, no segundo andar da sede administrativa da Prefeitura de Brusque, das 09h às 16h. É necessário ter em mãos os documentos exigidos no edital.

O educador social da secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Brusque, Narciso Rosa Andrade, falou sobre o evento.

“A Secretaria do Desenvolvimento Social abre as inscrições para o casamento coletivo ano 2024. É com muita alegria que convidamos a todos que querem legalizar a sua união perante a lei e a sociedade. Será um momento muito importante para celebrar a família, que é a base de toda a sociedade,” disse.

As inscrições podem ser realizadas do dia 15 de janeiro a 17 de fevereiro. No dia 8 de abril ocorrerá uma reunião com todos os inscritos, sendo obrigatória a participação de um dos cônjuges. O edital com todas as informações está disponível no site da Prefeitura de Brusque.

Leia também:



1. Empresário brusquense encontrado morto em Itapema era músico em dupla sertaneja

2. Colisão entre dois veículos é registrada na Antônio Heil, em Brusque

3. Homem é preso após descumprir medida protetiva e agredir ex-companheira no Guarani, em Brusque

4. Calor, ciclone e risco de trovoadas: confira a previsão da semana

5. Homem mata companheira usando peso de porta em Blumenau

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: