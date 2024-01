Homem morre após sofrer queda de asa-delta no Vale do Itajaí

Um homem, identificado como Giovanni Elizeu Depiné de 40 anos, morreu após cair de asa-delta, durante a tarde do domingo, 14. O acidente aconteceu por volta das 17h40, na rua Werner Strelow, no Centro de Pomerode.

Segundo as informações da Polícia Militar, os Bombeiros de Pomerode e o Samu também foram acionados para a ocorrência. Chegando no local, conversaram com testemunhas e conforme o relato, ele e um amigo decolaram de asa-delta do Morro Azul em Timbó, e voaram por cerca de uma hora.

Quando o amigo pousou no local de costume, percebeu que a asa-delta de Giovanni estava danificada, e ele estava inconsciente. A morte do homem foi declarada no local, pelos bombeiros.

O velório e o sepultamento acontecerão nesta segunda-feira, 14, em Ascurra. Ele deixa a esposa, dois filhos, irmãos e os pais.

Nas redes sociais, amigos e familiares se despediram. “Ascurra está de luto, recebemos no começo da noite a triste notícia do trágico falecimento de Giovanni Elizeu Depine. Giovanni faleceu fazendo aquilo que amava, voar de asa delta, carismático e amigo de todos. Meus sentimentos a família enlutada. Descanse em paz, Giovanni”.

Leia também:



1. Empresário brusquense encontrado morto em Itapema era músico em dupla sertaneja

2. Colisão entre dois veículos é registrada na Antônio Heil, em Brusque

3. Homem é preso após descumprir medida protetiva e agredir ex-companheira no Guarani, em Brusque

4. Calor, ciclone e risco de trovoadas: confira a previsão da semana

5. Homem mata companheira usando peso de porta em Blumenau

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: